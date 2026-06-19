Άγνωστοι βανδάλισαν μουσειακό τροχαίο υλικό, προκαλώντας οργή και αγανάκτηση στους πολίτες της Δράμας.
2026-06-19 12:23:17
Οι καταστροφές έγιναν μόλις λίγες ώρες μετά την έλευση των βαγονιών - Ζημιές από αγνώστους σε βαγόνια και μηχανές που έφθασαν την Τρίτη στη Δράμα για να χρησιμοποιηθούν από το μουσείο τρένωνΔυστυχώς για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε ότι οι καταστροφικές διαθέσεις ορισμένων στη Δράμα, δεν έπαψαν να δημιουργούν προβλήματα και ζημιές σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία. Οι βανδαλισμοί που έχουν sidirodromikanea
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