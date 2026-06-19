2026-06-19 12:23:17
Φωτογραφία για Άγνωστοι βανδάλισαν μουσειακό τροχαίο υλικό, προκαλώντας οργή και αγανάκτηση στους πολίτες της Δράμας.
 Οι καταστροφές έγιναν μόλις λίγες ώρες μετά την έλευση των βαγονιών - Ζημιές από αγνώστους σε βαγόνια και μηχανές που έφθασαν την Τρίτη στη Δράμα για να χρησιμοποιηθούν από το μουσείο τρένωνΔυστυχώς για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε ότι οι καταστροφικές διαθέσεις ορισμένων στη Δράμα, δεν έπαψαν να δημιουργούν προβλήματα και ζημιές σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία. Οι βανδαλισμοί που έχουν sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κλοπή καλωδίων προκαλεί προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων στην Ιταλία.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κλοπή καλωδίων προκαλεί προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων στην Ιταλία.
Χρ. Δήμας: Μέσα στο καλοκαίρι η παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς Καλαμαριά –«Πάνε πολύ καλά τα δοκιμαστικά».
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χρ. Δήμας: Μέσα στο καλοκαίρι η παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς Καλαμαριά –«Πάνε πολύ καλά τα δοκιμαστικά».
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
"Η σιδηροδρομική απομόνωση της Δράμας" σε εκδήλωση στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας.
ΓΑΙΑΟΣΕ – Π. Μπαλωμένος: «Αξιοποιούμε το χαρτοφυλάκιο ακινήτων για μακροπρόθεσμη αξία στην οικονομία και τους πολίτες»
ΓΑΙΑΟΣΕ – Π. Μπαλωμένος: «Αξιοποιούμε το χαρτοφυλάκιο ακινήτων για μακροπρόθεσμη αξία στην οικονομία και τους πολίτες»
Data.gov.gr: ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΛΑ ΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Data.gov.gr: ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΛΑ ΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
«Σύγκρουση»: Με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα - Νέο backstage φωτογραφικό υλικό
«Σύγκρουση»: Με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα - Νέο backstage φωτογραφικό υλικό
Έκθεση ζωγραφικής του Βασίλη Χρυσανθακόπουλου στον Σ.Σ. Δράμας.
Έκθεση ζωγραφικής του Βασίλη Χρυσανθακόπουλου στον Σ.Σ. Δράμας.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν μεγάλο εκτροχιασμό τρένου κοντά στο Μονμάουθ, μπλοκάροντας τις κύριες σιδηροδρομικές γραμμές του BNSF.
Σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν μεγάλο εκτροχιασμό τρένου κοντά στο Μονμάουθ, μπλοκάροντας τις κύριες σιδηροδρομικές γραμμές του BNSF.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/6/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/6/2026)
Άσπρο μαύρο και σύγχρονη αισθητική σε 57τμ
Άσπρο μαύρο και σύγχρονη αισθητική σε 57τμ
Επιστολή Π.Φ.Σ. – Παράνομη χρήση του πράσινου σταυρού από τα HONDOS CENTER
Επιστολή Π.Φ.Σ. – Παράνομη χρήση του πράσινου σταυρού από τα HONDOS CENTER
Ο Chrome ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ad blockers- ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Ο Chrome ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ad blockers- ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ