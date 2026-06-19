2026-06-19 13:35:38

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τη λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς οι δοκιμές εξελίσσονται ομαλά και η παράδοση των πέντε νέων σταθμών παραμένει προγραμματισμένη για μέσα στο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα, αύριο επαναλειτουργεί η βασική γραμμή του μετρό, η οποία είχε διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της από τις 29 Μαΐου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι sidirodromikanea

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