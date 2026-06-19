Το 45% των Ελλήνων καταναλώνουν μία συσκευασία αντιβιοτικών ετησίως - Οι περιοχές που είναι στο κόκκινο [πίνακες]

Κάτω από τους στόχους για ελεγχόμενη χορήγηση αντιβιοτικών παραμένει η Ελλάδα, παρά την αισθητή βελτίωση έπειτα από την υποχρεωτική συνταγογράφησή τους το 2020.

Ακόμη και σήμερα, μόλις το 9% των συνταγών με αντιβιοτικά χορηγούνται με βάση τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, κυρίως λόγω του αυξημένου χρόνου που απαιτείται κατά τη συμπλήρωση της συνταγής.

Τα παραπάνω αναφέθηκαν, μεταξύ άλλων, σήμερα από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών ΠΙΣ Χάρη Βαβουρανάκη και τον πρόεδρο της ΗΔΥΚΑ Κώστα Καραγιάννη.

Θέμα της παρουσίασης ήταν η "Εξωνοσοκομειακή συνταγογράφηση αντιβιοτικών - Ανάλυση των δεδομένων της ΗΔΥΚΑ 2018-2024".

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών ευθύνεται για τις αυξημένες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Από τον Δημήτρη Καραγιώργο

Ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς σημείωσε πως χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις σε ιατρικές ειδικότητες και είδη αντιβιοτικών.

Σχολίασε, δε, πως τον χειμώνα χορηγούνται αντιβιοτικά σε ασθενείς με γρίπη, ενώ δεν θα έπρεπε.

Ο κ. Βαβουρανάκης επισήμανε πως η Ελλάδα διαθέτει το καλύτερο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην κόσμο, χάρη στο οποίο επιχειρείται η μείωση του προβλήματος.

Τι έγινε

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΔΥΚΑ, πριν από την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής συνταγογράφησης, το 40% των συσκευασιών αντιβιοτικών δεν συνταγογραφούνταν ηλεκτρονικά.

Το 45% του πληθυσμού λαμβάνει σήμερα μία συνταγή αντιβιοτικού σε ένα έτος.

Οι επιστήμονες υπογράμμισαν πως η Ελλάδα παραμένει κατά 20% - 25% κάτω από τον στόχο ΠΟΥ για ελαχιστοποίηση κινδύνου από την κατανάλωση αντιβιοτικών.

Όπως φαίνεται στο πιο πάνω γράφημα, οι άνδρες καταναλώνουν περισσότερα αντιβιοτικά.

Στον πιο κάτω πίνα φαίνεται πως οι περιοχές με τη χαμηλότερη κατανάλωαη είναι η Ευρυτανία και η Φωκίδα και οι περιοχές με την υψηλότερη κατανάλωση είναι η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, το Ηράκλειο, η Κέρκυρα, η Αχαΐα, οι Κυκλάδες, η Κόρινθος και τα Χανιά.

Τις περισσότερες συνταγές χορηγούν οι ουρολόγοι (άνω των 800 συσκευσιών ετησίως), ακολουθούμενοι από τους παθολόγους, τους παιδιάτρους και τους πνευμονολόγους.

πηγή: iatronet

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