Σε συνέχεια της επίσημης ενημέρωσης που δημοσιεύθηκε σχετικά με το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» (διαβάστε εδώ), κρίνεται σκόπιμο να αποτυπωθεί με σαφήνεια τόσο το ζήτημα που προέκυψε, όσο και η εξέλιξη που ακολούθησε.

Το προηγούμενο διάστημα δημιουργήθηκε σοβαρός προβληματισμός στον κλάδο, καθώς – λόγω αλλαγής παρόχου πληρωμών, όπως αναφέρθηκε από την ΗΔΙΚΑ – υπήρχε το ενδεχόμενο σημαντικής καθυστέρησης στις πληρωμές των φαρμακείων για τις συνταγές παχυσαρκίας και τη διάθεση των colon tests του προγράμματος.

Με βάση τα αρχικά δεδομένα, οι πληρωμές για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο αναμενόταν να μετατεθούν χρονικά και να πραγματοποιηθούν συγκεντρωτικά το διάστημα 10–15 Ιουλίου (όπως και θα γίνει τελικά για τους υπόλοιπους παρόχους). Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε όμως σοβαρό ζήτημα ρευστότητας στα φαρμακεία, ιδιαίτερα στα μικρομεσαία.

Το πρόβλημα ήταν ακόμη πιο έντονο στα...

.... φάρμακα παχυσαρκίας, όπου το περιθώριο κέρδους είναι περιορισμένο, ενώ οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές έχουν ήδη καλυφθεί. Με άλλα λόγια, τα φαρμακεία είχαν ήδη χρηματοδοτήσει την προμήθεια των σκευασμάτων, χωρίς να υπάρχει διασφαλισμένη χρονικά η αντίστοιχη αποζημίωση.

Το διακύβευμα, συνεπώς, δεν αφορούσε απλώς μια καθυστέρηση πληρωμών, αλλά την ίδια τη βιωσιμότητα της καθημερινής λειτουργίας των φαρμακείων.

Μετά τη γνωστοποίηση του ζητήματος, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αντέδρασε άμεσα και συντονισμένα. Παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, ο πρόεδρος του ΠΦΣ, κ. Απόστολος Βαλτάς, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνεχείς παρεμβάσεις και συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες με στόχο την εξεύρεση λύσης.

Η παρέμβαση αυτή είχε αποτέλεσμα. Διασφαλίστηκε ότι οι πληρωμές θα προχωρήσουν κανονικά, αποτρέποντας τον κίνδυνο να βρεθούν τα φαρμακεία αντιμέτωπα με πρόβλημα ρευστότητας εξαιτίας μιας διοικητικής μετάβασης στο σύστημα πληρωμών.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό ρόλο του ΠΦΣ ως θεσμικού εκπροσώπου του κλάδου, ο οποίος οφείλει – και στην προκειμένη περίπτωση κατάφερε – να παρεμβαίνει έγκαιρα και αποτελεσματικά όταν τίθενται σε κίνδυνο βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας των φαρμακείων.

Υπενθύμιση βασικών χρονικών ορίων του προγράμματος

Παράλληλα, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:

Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» (παχυσαρκία & colon tests) ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και ώρα 23:59. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα συνταγογραφείται και δεν θα αποζημιώνεται κανένα νέο παραπεμπτικό.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στο εξής:

Η αρχική αναφορά σε «8μηνη θεραπεία» δεν ισχύει οριζόντια για όλους τους δικαιούχους. Η κάλυψη ισχύει μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία έκδοσης παραπεμπτικών (30/6), ανεξαρτήτως ημερομηνίας έναρξης θεραπείας.

Επιπλέον:

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Από τις 6 Απριλίου και μετά δεν έχει εγκριθεί κανένας νέος δικαιούχος, ακόμη και αν πληροί τα κριτήρια ένταξης.Υπάρχουν προφορικές διαβεβαιώσεις από μεριάς κυβέρνησης για συνέχιση του προγράμματος από τον Σεπτέμβριο, αλλά η συζήτηση βρίσκεται ακόμα σε θεωρητικό στάδιο χωρίς κάποια νομοθετική πρωτοβουλία.Farmakopoioi