





Η πιο αγαπημένη καθημερινή συνήθεια της ελληνικής τηλεόρασης, το «ROUK ZOUK» με τη μοναδική Ζέτα Μακρυπούλια, ολοκληρώνει την 9η σεζόν του με τον πιο συναρπαστικό αγώνα της χρονιάς: το Πρωτάθλημα ROUK ZOUK!







Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 16:00, οι 8 κορυφαίες ομάδες της χρονιάς επιστρέφουν στο πλατό για μία τελευταία, μεγάλη αναμέτρηση. Οι ομάδες που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους, το χιούμορ τους και τις αξέχαστες στιγμές που χάρισαν στους τηλεθεατές, διεκδικούν τον τίτλο του Πρωταθλητή της σεζόν και το μεγάλο έπαθλο.







Η αγωνία χτυπάει κόκκινο, οι λέξεις παίρνουν φωτιά και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις πιο ανατρεπτικές νοκ-άουτ αναμετρήσεις της χρονιάς. Με γρήγορους ρυθμούς, απίθανες περιγραφές, ατάκες που θα γίνουν viral και αστείρευτη ενέργεια, η Εβδομάδα Πρωταθλήματος του «ROUK ZOUK» υπόσχεται πέντε επεισόδια γεμάτα γέλιο, ένταση και συγκινήσεις. Η εβδομάδα κορυφώνεται την Παρασκευή με τον Μεγάλο Τελικό, όπου οι δύο φιναλίστ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στην πιο απαιτητική δοκιμασία της σεζόν. Μία μόνο ομάδα θα καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο και να αναδειχθεί Πρωταθλήτρια της 9ης σεζόν του «ROUK ZOUK»!

Το γέλιο, η αγωνία, οι απρόβλεπτες εξελίξεις και οι απολαυστικές στιγμές που μόνο το ROUK ZOUK μπορεί να χαρίσει, δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές σε μία εβδομάδα γεμάτη ένταση και διασκέδαση.







Ποια ομάδα θα καταφέρει να φτάσει στην κορυφή και να κατακτήσει τον τίτλο του Πρωταθλητή;







Αναλυτικά το πρόγραμμα:







Δευτέρα 22 Ιουνίου

ΑΪΝΤΕ ΑΪΝΤΕ vs. ΜΠΑΤΣΑΤΟΦΛΕΞΑΤΟΙ







Τρίτη 23 Ιουνίου

THE UNSTOPPABLES vs. FAMILY ΕΝ ΒΡΑΣΕΙ







Τετάρτη 24 Ιουνίου

BROBLEMS vs. BRANDY SOUR







Πέμπτη 25 Ιουνίου

ΑΛΛΑ ΕΜΑΣ vs. ΠΑΡΟΛΟΓΟΙ







Παρασκευή 26 Ιουνίου

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ







«ROUK ZOUK» ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΜΕ ΤΗ ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 16:00.







Συντελεστές

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

Project Manager: ΜΑΡΙΑ ΝΤΡΟΥΒΑ

Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

Αρχισυντάκτης: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ

Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

Βοηθός Σκηνοθέτης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ

Οργάνωση Παραγωγής: ΜΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗ

Διεύθυνση Παραγωγής: ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ







Πηγή: tvnea.com