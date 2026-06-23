2026-06-23 12:57:40
Φωτογραφία για Εγκατάσταση νέου ρομποτικού τηλεσκοπίου στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου Κορινθίας
Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών

Εγκατάσταση νέου ρομποτικού τηλεσκοπίου στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου Κορινθίας

Κατά το διάστημα Απριλίου–Μαΐου 2026 ολοκληρώθηκαν στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου Κορινθίας οι εργασίες ανέγερσης νέου κτηρίου με κινούμενη οροφή και εγκατάστασης ενός σύγχρονου ρομποτικού τηλεσκοπίου.

Το νέο τηλεσκόπιο (ASA800) διαθέτει πρωτεύον κάτοπτρο διαμέτρου 80 cm και εστιακό λόγο f/6.5. Πρόκειται για τηλεσκόπιο οπτικού σχεδιασμού Ritchey–Chrétien με δύο εστίες Nasmyth, εγκατεστημένο σε αλταζιμουθιακή στήριξη. Είναι πλήρως ρομποτικό και τηλεχειριζόμενο, ενώ φέρει δύο κάμερες καταγραφής καθώς και εναλλάκτη φίλτρων. Το κτήριο του τηλεσκοπίου διαθέτει κινούμενη οροφή, η οποία ανοίγει κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων και έχει σχεδιαστεί ώστε να κλείνει αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, εξασφαλίζοντας την προστασία του εξοπλισμού.


Στις 20 Μαΐου 2026, αμέσως μετά την εγκατάσταση του τηλεσκοπίου, πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς οι πρώτες δοκιμαστικές παρατηρήσεις ενώ συνεχίζονται οι εργασίες παραμετροποίησης των αυτοματοποιημένων λειτουργιών του συστήματος. Το τηλεσκόπιο προορίζεται να αξιοποιηθεί τόσο για εφαρμογές επιτήρησης του διαστήματος όσο και για την υλοποίηση αστρονομικών παρατηρήσεων και ερευνητικών προγραμμάτων.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ ανάδοχος της υλοποίησής του είναι η εταιρεία Cilium Engineering Sp. z o.o.

Στις συνοδευτικές εικόνες παρουσιάζονται στιγμιότυπα από τις εργασίες ανέγερσης του κτηρίου, την εγκατάσταση του τηλεσκοπίου, το ίδιο το όργανο, καθώς και φωτογραφίες που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των πρώτων δοκιμαστικών παρατηρήσεων.
tinanantsou.blogspot.gr
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