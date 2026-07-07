2026-07-07 10:10:12

Στοιχεία για την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, επιχειρώντας να αποδομήσουν τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασαν τη Δευτέρα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.



Η Εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας κατηγόρησαν την κυβέρνηση για χρήση ανακριβών στοιχείων και παραποίηση της πραγματικότητας σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η ακρίβεια και η διαφθορά ενώ ο τομεάρχης Οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης παρέθεσε δεδομένα για το δημόσιο χρέος, τις εξαγωγές, την απασχόληση και την υγεία, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά οικονομικά μεγέθη.







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