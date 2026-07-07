2026-07-07 10:10:12
Φωτογραφία για ΕΛ.Α.Σ.: Υπάρχει λόγος για τον φτωχό κυβερνητικό απολογισμό στην Υγεία
Στοιχεία για την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, επιχειρώντας να αποδομήσουν τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασαν τη Δευτέρα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Η Εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας κατηγόρησαν την κυβέρνηση για χρήση ανακριβών στοιχείων και παραποίηση της πραγματικότητας σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η ακρίβεια και η διαφθορά ενώ ο τομεάρχης Οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης παρέθεσε δεδομένα για το δημόσιο χρέος, τις εξαγωγές, την απασχόληση και την υγεία, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά οικονομικά μεγέθη.

  

Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΥΡΑ USB ΣΤΟ router ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ LAN
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΥΡΑ USB ΣΤΟ router ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ LAN
Δείτε τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ISS και τον Tiangong στον ουρανό
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δείτε τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ISS και τον Tiangong στον ουρανό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Επετειακή εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Lilly : Η ιστορία, η καινοτομία και η συμβολή στην υγεία
Επετειακή εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Lilly : Η ιστορία, η καινοτομία και η συμβολή στην υγεία
Ποια εταιρεία εξαγόρασε 16 ευρωπαϊκές καταναλωτικές μάρκες για την υγεία
Ποια εταιρεία εξαγόρασε 16 ευρωπαϊκές καταναλωτικές μάρκες για την υγεία
Ξέσπασε ο Λιάγκας: «Έχετε διαστρέψει τα λόγια μου - Όπου υπάρχει φτήνια, θα τη πολεμάω - Κόβονται εκπομπές και δεν αντικαθίστανται
Ξέσπασε ο Λιάγκας: «Έχετε διαστρέψει τα λόγια μου - Όπου υπάρχει φτήνια, θα τη πολεμάω - Κόβονται εκπομπές και δεν αντικαθίστανται
Απ. Βαλτάς για κατ’ οίκον διανομή ΦΥΚ: Δεν αντιδρούμε συντεχνιακά – Υπάρχει φαρμακευτική αρχή και πρακτική
Απ. Βαλτάς για κατ’ οίκον διανομή ΦΥΚ: Δεν αντιδρούμε συντεχνιακά – Υπάρχει φαρμακευτική αρχή και πρακτική
Κομισιόν για Ελλάδα: Πρόοδος στην οικονομία, συστάσεις για την υγεία
Κομισιόν για Ελλάδα: Πρόοδος στην οικονομία, συστάσεις για την υγεία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο ηλιακός σιδηρόδρομος της Ελβετίας αλλάζει τα δεδομένα και προσελκύει το ενδιαφέρον της Ιταλίας και όχι μόνο.
Ο ηλιακός σιδηρόδρομος της Ελβετίας αλλάζει τα δεδομένα και προσελκύει το ενδιαφέρον της Ιταλίας και όχι μόνο.
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 και πόσα παίρνουν [πίνακες].
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 και πόσα παίρνουν [πίνακες].
6 Ιουλίου 2026, η Γη βρίσκεται κοντά στο Αφήλιο!
6 Ιουλίου 2026, η Γη βρίσκεται κοντά στο Αφήλιο!
Μητσοτάκης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο νέο τρένο, στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες.
Μητσοτάκης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο νέο τρένο, στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΝΟΜΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΝΟΜΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ