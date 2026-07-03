2026-07-03 11:51:57
Φωτογραφία για Χατζίδου - Παύλου: «Είμαστε στεναχωρημένοι, έχω ένα βάρος στην ψυχούλα μου»
Αυλαία για τη φετινή σεζόν ρίχνει σήμερα το Breakfast@Star, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου να αποχαιρετούν το τηλεοπτικό κοινό, ολοκληρώνοντας τέσσερα χρόνια συνεχούς παρουσίας στην πρωινή ζώνη του Star.

Οι δύο παρουσιαστές εμφανίστηκαν ιδιαίτερα συγκινημένοι στην έναρξη της τελευταίας εκπομπής, παραδεχόμενοι πως το φετινό φινάλε έχει διαφορετική συναισθηματική φόρτιση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Όπως ανέφεραν, η συγκεκριμένη ημέρα δεν μοιάζει με τα προηγούμενα τηλεοπτικά φινάλε, καθώς η ατμόσφαιρα στο πλατό είναι πιο έντονα φορτισμένη, με τους ίδιους να ευχαριστούν το κοινό για τη στήριξη που τους έδειξε όλα αυτά τα χρόνια.

Η Ελένη Χατζίδου είπε χαρακτηριστικά: «Τελευταία μας εκπομπή, τελευταίο Breakfast που θα σας σερβίρουμε. Τέσσερα χρόνια πολύ όμορφα θα ολοκληρωθούν σήμερα. Έχουμε συνηθίσει κάθε φορά που κλείνει η σεζόν να κάνουμε πάρτι, να έχουμε τους μουσικούς μας, να χορεύουμε… Δεν έχουμε σήμερα τραγούδια και μουσική, είναι μια ειδική περίπτωση Τελειώνει το Breakfast, πέφτει η αυλαία
. Είμαστε στεναχωρημένοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε την καλύτερη διάθεση που θα μπορούσαμε να έχουμε, ούτε θα σας μαυρίσουμε και την ψυχή. Όσο βάρος κι αν υπάρχει στην ψυχούλα μου, είμαι τέτοιος άνθρωπος που θέλω να δώσω ότι καλύτερο στους τηλεθεατές».

Από την πλευρά του, ο Ετεοκλής Παύλου ζήτησε την κατανόηση του κοινού για τη συναισθηματική φόρτιση της τελευταίας εκπομπής.

«Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, λίγο την κατανόησή σας και συγχωρείστε μας αν δεν έχουμε την καλύτερη των διαθέσεων σήμερα, δεδομένων των συνθηκών και των εξελίξεων».

Πηγή: tvnea.com
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