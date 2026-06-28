2026-06-28 09:55:35
Φωτογραφία για Οι προτεραιότητες στις μεταγραφές της ΑΕΚ



Το σχέδιο της ΑΕΚ για ενίσχυση της ομάδας τον Ιανουάριο και τις μελλοντικές προοπτικές της. Πολλά σενάρια προκύπτουν για ενίσχυση της ομάδας σε διάφορες θέσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης μισής της σεζόν, αλλά οι προτεραιότητες της διοίκησης είναι σαφείς. Αρχικά, όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα

 παρά τις φήμες που δημιουργήθηκαν λόγω των δύσκολων εμφανίσεων του Γιώργου Αθανασιάδη κατά του Παναιτωλικού και του Πανσερραϊκού, δεν υπάρχει πρόθεση για απόκτηση νέου παίκτη σε αυτή τη θέση αυτήν τη στιγμή. Ο Στάνκοβιτς παραμένει η πρώτη επιλογή στην εν λόγω θέση, ενώ ο Αθανασιάδης βρίσκεται στο δεύτερο γήπεδο. Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές μέχρι το καλοκαίρι, αλλά επί του παρόντος δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για νέα μετακίνηση. Επιπλέον, είναι εμφανές ότι υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση της άμυνας για διάφορους λόγους. Μεταξύ άλλων, λόγω ολοκλήρωσης συμβολαίων προς το καλοκαίρι και της ανάγκης επικέντρωσης στα δύο άκρα της άμυνας
. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση στη θέση του αριστερού μπακ, όπου η ΑΕΚ αναζητά έναν βασικό παίκτη και έχει ήδη εξετάσει αντίστοιχες προτάσεις. Επιπλέον, είναι απίθανο να αποκτηθεί καινούργιος στόπερ από την ΑΕΚ, αφού οι Βίντα-Μουκουντί αποτελούν τους βασικούς παίκτες, ενώ ο Αλμέιδα εκτιμά τον Μήτογλου και τους νεαρούς παίκτες. Έτσι, η ομάδα θα προβεί σε μεταγραφή μόνον εάν βρει ποιοτική εναλλακτική. Γενικά, ο στόχος είναι να πραγματοποιηθεί κίνηση μεταγραφής μόνον εάν υπάρξει ένας πολύ καλύτερος παίκτης από αυτούς που ήδη υπάρχουν στο ρόστερ.

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