2026-06-28 09:55:35
Φωτογραφία για Ο Παυλίδης φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή για την Τσέλσι



Οι φήμες που κυκλοφορούν πρόσφατα σχετικά με το ενδιαφέρον της Τσέλσι για τον Βαγγέλη Παυλίδη, οδηγούν σε συγκρίσεις με τις υπόλοιπες δύο επιλογές που εξεταζόντουσαν για τη θέση του επιθετικού στην αγγλική ομάδα. Ο Βίκτορ Οσιμέν υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Νάπολι,

ενώ ο Ιβάν Τόνεϊ είναι τιμωρημένος και δεν έχει αγωνιστεί καθόλου τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπρέντφορντ. Αντίθετα, ο Παυλίδης αναδείχθηκε ως η καλύτερη επιλογή, έχοντας σκοράρει 22 φορές και πραγματοποιώντας 3 ασίστ σε 27 αγώνες για την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν με την Άλκμααρ

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