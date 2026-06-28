To FDA εγκρίνει τον συνδυασμό palbociclib με trastuzumab και ορμονοθεραπεία για HR+/HER2+ μεταστατικό καρκίνο μαστού
2026-06-28 21:55:58
Μια σημαντική νέα θεραπευτική επιλογή ενέκρινε ο FDA για ασθενείς με HR-θετικό, HER2-θετικό μεταστατικό καρκίνο μαστού. Η έγκριση αφορά τη χρήση palbociclib σε συνδυασμό με trastuzumab, με ή χωρίς pertuzumab, και ορμονοθεραπεία ως θεραπεία συντήρησης μετά την αρχική επαγωγική αγωγή.
Στις 24 Ιουνίου 2026, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε το palbociclib (Ibrance, Pfizer Inc.) σε συνδυασμό με trastuzumab, με ή χωρίς pertuzumab, και ενδοκρινική θεραπεία για ενήλικες με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό HR+/HER2+ καρκίνο μαστού που δεν εμφάνισαν πρόοδο νόσου μετά την επαγωγική θεραπεία με ταξάνη και trastuzumab.
Διαβάστε περισσότερα pharmateam
Στις 24 Ιουνίου 2026, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε το palbociclib (Ibrance, Pfizer Inc.) σε συνδυασμό με trastuzumab, με ή χωρίς pertuzumab, και ενδοκρινική θεραπεία για ενήλικες με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό HR+/HER2+ καρκίνο μαστού που δεν εμφάνισαν πρόοδο νόσου μετά την επαγωγική θεραπεία με ταξάνη και trastuzumab.
Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΓια μια Φυσική που εμπνέει, όχι που αποθαρρύνει
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ