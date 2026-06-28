2026-06-28 21:55:58
Φωτογραφία για To FDA εγκρίνει τον συνδυασμό palbociclib με trastuzumab και ορμονοθεραπεία για HR+/HER2+ μεταστατικό καρκίνο μαστού
Μια σημαντική νέα θεραπευτική επιλογή ενέκρινε ο FDA για ασθενείς με HR-θετικό, HER2-θετικό μεταστατικό καρκίνο μαστού. Η έγκριση αφορά τη χρήση palbociclib σε συνδυασμό με trastuzumab, με ή χωρίς pertuzumab, και ορμονοθεραπεία ως θεραπεία συντήρησης μετά την αρχική επαγωγική αγωγή.

Στις 24 Ιουνίου 2026, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε το palbociclib (Ibrance, Pfizer Inc.) σε συνδυασμό με trastuzumab, με ή χωρίς pertuzumab, και ενδοκρινική θεραπεία για ενήλικες με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό HR+/HER2+ καρκίνο μαστού που δεν εμφάνισαν πρόοδο νόσου μετά την επαγωγική θεραπεία με ταξάνη και trastuzumab.

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