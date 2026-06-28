Μεγάλος νικητής των αρχαιρεσιών του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, αναδείχθηκε ο συνδυασμός «Προοπτική για το Φαρμακείο του Αύριο» του νυν προέδρου του ΠΦΣ, Απόστολου Βαλτά.

Η «Προοπτική» συγκέντρωσε 104 ψήφους σε σύνολο 178 ψηφισάντων, ποσοστό 58,43%, εξασφαλίζοντας 9 από τις συνολικά 15 έδρες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για μία καθαρή και ευρεία επικράτηση της παράταξης του Απόστολου Βαλτά, η οποία διαθέτει από μόνη της την απόλυτη πλειοψηφία στο νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ενισχύει σημαντικά τη θέση της στη διοίκηση του κορυφαίου θεσμικού οργάνου εκπροσώπησης των φαρμακοποιών της χώρας.

Επίσημα 9 έδρες – ουσιαστικά πλειοψηφία 10 εδρών

Η «Προοπτική για το Φαρμακείο του Αύριο» εκλέγει επισήμως 9 αντιπροσώπους. Στην πολιτική και διοικητική ανάγνωση του αποτελέσματος, όμως, πρέπει να συνυπολογιστεί και η μία έδρα της «Εκσυγχρονιστικής Παρέμβασης» του Αλέξανδρου Τσαπέκου.

Ο Αλέξανδρος Τσαπέκος είναι συνεργαζόμενος με τον Απόστολο Βαλτά και έχει συμμετάσχει στις διοικήσεις του ΠΦΣ υπό την προεδρία του. Κατά συνέπεια, η πλευρά που στηρίζει τη διοίκηση Βαλτά διαθέτει ουσιαστικά 10 από τις 15 έδρες, διαμορφώνοντας μία ιδιαίτερα ισχυρή και άνετη πλειοψηφία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καθολική συμμετοχή των εκλεκτόρων

Στις αρχαιρεσίες είχαν δικαίωμα συμμετοχής συνολικά 178 εκλέκτορες, οι οποίοι είχαν αναδειχθεί από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν...

farmakopoioi

Διάβασε περισσότερα »