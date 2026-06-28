2026-06-28 14:49:20
Φωτογραφία για Τέλος από τον ΣΚΑΪ ο Κώστας Τσουρός – Το παρασκήνιο του «βελούδινου διαζυγίου»



Ο κύκλος της συνεργασίας του Κώστα Τσουρού με τον ΣΚΑΪ φτάνει στο τέλος του, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Σύμφωνα με πληροφορίες των «Παραπολιτικών» και του Αλέξη Μίχα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον παρουσιαστή και τη διοίκηση του σταθμού, όπου συμφωνήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες της κοινής λύσης της συνεργασίας τους. Η σχετική ανακοίνωση αναμένεται το προσεχές διάστημα και θα επιβεβαιώνει πως η αποχώρηση γίνεται με αμοιβαία συναίνεση.

Μετά την ολοκλήρωση της μεσημεριανής εκπομπής «Το 'χουμε» στο τέλος της σεζόν, οι επαφές για πιθανή συνέχιση της συνεργασίας δεν οδήγησαν σε συμφωνία για κάποιο νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ. Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο παρουσιαστής είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ το περασμένο καλοκαίρι, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ολοκληρώσουν πρόωρα τη συνεργασία τους, με κοινή απόφαση.



Πηγή: tvnea.com
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