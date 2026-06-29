2026-06-29 11:46:03

Με απουσία του Άκη Παυλόπουλου ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, με τον Δημήτρη Οικονόμου να κάνει την έναρξη μόνος του στο πλατό.



«Όπως βλέπετε εδώ, μόνοι μας αυτή την εβδομάδα», είπε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου.



Ο Δημήτρης Οικονόμου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Οι σκληροί της ενημέρωσης, όπως έχω ξαναπεί, μένουν εδώ. Οι άλλοι πάνε για ιαματικά λουτρά, για να βγάλουν το χειμώνα τα παιδιά. Θα τους δείτε, θα έρθουν ξανά εδώ. Την άλλη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε».



Λίγη ώρα αργότερα, ο δημοσιογράφος επανήλθε στο θέμα λέγοντας με χιούμορ: «Εδώ μένουν όσοι έχουν αντοχές και ατσάλινη διάθεση. Δεν πάμε για ιαματικά λουτρά, όπως πάνε κάποιοι. Εμείς δουλεύουμε. Όσοι πηγαίνουν διακοπές, καλά να περάσουν και καλή επιστροφή».



Πηγή: tvnea.com



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