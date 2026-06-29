2026-06-29 11:46:03
Φωτογραφία για «Κωμικό comeback» για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση – Νέα σειρά καταστάσεων στο ...
Σε μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει περαιτέρω τη μυθοπλασία του, το MEGA ετοιμάζει για τη νέα τηλεοπτική σεζόν μια ολοκαίνουργια κωμωδία καταστάσεων, βάζοντας στο επίκεντρο έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπητούς Έλληνες ηθοποιούς, τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση.

Μετά από μια απαιτητική και ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στη δραματική σειρά «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, όπου υποδύθηκε έναν αυστηρό και έντονο αστυνομικό ρόλο για δύο τηλεοπτικές σεζόν, ο ηθοποιός αλλάζει καλλιτεχνική κατεύθυνση και επιστρέφει σε ένα είδος που τον έχει αναδείξει πολλές φορές στο παρελθόν: την κωμωδία.

Το νέο project του MEGA βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας και, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα RealNews, πρόκειται για μια σύγχρονη κωμωδία με έντονα στοιχεία καταστάσεων, η οποία θα τοποθετηθεί στο πρώτο μισό της prime time ζώνης. Το κανάλι συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στη μυθοπλασία, χτίζοντας ένα ισχυρό πρόγραμμα βραδινής ζώνης με στόχο τη σταθερή τηλεοπτική κυριαρχία.


Η επιλογή του Γεράσιμου Σκιαδαρέση για βασικό ρόλο μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς διαθέτει την εμπειρία και το ιδιαίτερο κωμικό του ταλέντο που μπορούν να δώσουν ξεχωριστό χαρακτήρα στη σειρά και να την κάνουν άμεσα ανταγωνιστική. Παράλληλα, η επιστροφή του σε πιο ανάλαφρους ρόλους αναμένεται να προκαλέσει ενδιαφέρον στο τηλεοπτικό κοινό, που τον έχει ταυτίσει με δυνατές ερμηνείες τόσο στο δράμα όσο και στην κωμωδία.

Η νέα παραγωγή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης της ζώνης υψηλής τηλεθέασης του MEGA, το οποίο επενδύει σε δυνατές σειρές και γνωστά ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης, με στόχο να διατηρήσει και να αυξήσει τη δυναμική του στην prime time.

Πηγή: tvnea.com
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