2026-06-29 12:59:52
Φωτογραφία για NASA: Αγώνας για να μην πέσει στη Γη διαστημικό τηλεσκόπιο



Αγώνα για να σώσει ένα γηρασμένο τηλεσκόπιο από την πτώση του πίσω στη Γη δίνει η NASA στο πλαίσιο μιας τολμηρής αποστολής διάσωσης, η οποία ξεκινάει αυτή την εβδομάδα με την εκτόξευση ενός ρομποτικού «διασώστη» και θα κοστίσει 30 εκατομμύρια δολάρια. 

Η NASA προσέλαβε τη νεοσύστατη εταιρεία Katalyst Space Technologies για να ωθήσει το τηλεσκόπιο Swift σε υψηλότερη τροχιά, όπου θα μπορεί να συνεχίσει να αναζητά μερικές από τις μεγαλύτερες εκρήξεις του σύμπαντος

. Ενα διαστημόπλοιο με τρεις βραχίονες που κατασκευάστηκε από την Katalyst θα κυνηγήσει το Swift μόλις απογειωθεί από μια ατόλη στα Νησιά Μάρσαλ του Ειρηνικού πάνω σε έναν πύραυλο Pegasus που εκτοξεύτηκε από αεροπλάνο. Η απογείωση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη από την Τρίτη.



Σαρώνοντας το σύμπαν από την εκτόξευσή του το 2004, το Swift βυθίζεται όλο και πιο γρήγορα λόγω της πρόσφατης έντονης ηλιακής δραστηριότητας. Πρέπει να φτάσει σε υψηλότερη, πιο σταθερή τροχιά το συντομότερο δυνατό για να επιβιώσει.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA -επίσης σε κίνδυνο- θα μπορούσε να είναι το επόμενο.

Οπως και το Swift, έτσι και το Hubble χάνει ύψος, καθώς ο ήλιος εκρήγνυται με τη μία λάμψη μετά την άλλη. Ο διευθύνων σύμβουλος της Katalyst Space, Ghonhee Lee, δήλωσε ότι το ρομπότ επόμενης γενιάς της εταιρείας του, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση για το πολύ μεγαλύτερο Hubble σε μερικά χρόνια.

Μόνο η Κίνα έχει επιχειρήσει μια αποστολή όπως η επερχόμενη, στέλνοντας με επιτυχία έναν δορυφόρο σε υψηλότερη τροχιά πριν από τέσσερα χρόνια.

«Αυτό είναι το πρώτο αμερικανικό διαστημικό ρομπότ που ανεβαίνει και κάνει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Lee στο Associated Press. 

Θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας ώστε το αυτόνομο διαστημόπλοιο της Katalyst, που ονομάζεται Link, να συναντηθεί με το Swift και να το πιάσει, και μερικούς μήνες ακόμη για να ανεβάσει την τροχιά του από τα τρέχοντα 224 μίλια (360 χιλιόμετρα) στα επιθυμητά 373 μίλια (600 χιλιόμετρα).

Το παρατηρητήριο ακτίνων γάμμα βάρους 1,6 τόνων (1,4 μετρικών τόνων) πρέπει να βρίσκεται σε ύψος πάνω από 300 χιλιόμετρα για να λειτουργήσει η επιχείρηση διάσωσης. Αναμένεται να φτάσει σε αυτό το σημείο μη επιστροφής τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.

Με μέγεθος περίπου όσο ένα μικρό ψυγείο κουζίνας και με άνοιγμα φτερών 12 μέτρων, το Link διαθέτει τρία μπράτσα με εμβέλεια λίγο πάνω από ένα μέτρο. Κάθε μπράτσο έχει δύο λαβές κάτι σαν δάχτυλα που μοιάζουν με τα χέρια μιας μίνι φιγούρας Lego.

Σύμφωνα με τον Lee, αν όλα πάνε καλά, το Swift θα μπορούσε να επιστρέψει στην εργασία του μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Με αξία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, το Swift δεν σχεδιάστηκε ποτέ για να επισκευάζεται, πόσο μάλλον να ανακτάται με τα χέρια – ανθρώπινα ή μη. Αυτό είναι που κάνει την αποστολή τόσο δύσκολη, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, τα οποία επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα λειτουργήσει.

«Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Κανείς δεν πίστευε ότι θα ήταν δυνατό. Κανείς δεν πίστευε ότι θα φτάναμε τόσο μακριά όσο έχουμε ήδη φτάσει σήμερα», δήλωσε ο Shawn Domagal-Goldman, διευθυντής αστροφυσικής της NASA.

Η NASA κέρδισε λίγο περισσότερο χρόνο για το Swift, απενεργοποιώντας όλα τα επιστημονικά όργανα για να επιβραδύνει την κάθοδό του. Οι παρατηρήσεις σταμάτησαν τον Φεβρουάριο.

Η επικεφαλής της επιστημονικής αποστολής της NASA, Nicky Fox, δήλωσε ότι αξίζει τον κόπο.

«Αν αφήσουμε το Swift να επανέλθει, θα χάσουμε αυτό το τηλεσκόπιο. Θα χάσουμε πολλές δυνατότητες», είπε. «Δεν έχουμε αυτήν τη στιγμή τον προϋπολογισμό για να κατασκευάσουμε ένα άλλο που θα το αντικαταστήσει».

Ενώ τα πάντα δεν μπορούν να σωθούν στο διάστημα, το Swift είναι ξεχωριστό, δήλωσε η Domagal-Goldman.

Το 36 ετών Hubble, το οποίο δέχθηκε επανειλημμένες συντηρήσεις από αστροναύτες που έχουν περπατήσει στο διάστημα, θα μπορούσε να ακολουθήσει το 2028 με μια ώθηση από την εταιρεία Katalyst που θα παρατείνει τη ζωή του.

«Είναι ένας εθνικός θησαυρός», είπε η Fox. «Οι άνθρωποι αγαπούν το Hubble».

Πηγή: ABC


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