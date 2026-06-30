2026-06-30 08:47:40
Φωτογραφία για Νέες σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας διασχίζουν την κεντρική και δυτική Κίνα - Συντονισμένη ανάπτυξη.
Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας Fuxing αναχώρησε από τον πρόσφατα εγκαινιασμένο Ανατολικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Xi'an το πρωί της Τρίτης, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας Xi'an-Shiyan, ενός σημαντικού νέου διαδρόμου μεταφορών που συνδέει την κεντρική και τη δυτική Κίνα.Ο σιδηρόδρομος έχει σχεδιασμένη ταχύτητα έως και 350 χλμ. την ώρα και συνολικό μήκος 257 χλμ. sidirodromikanea
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