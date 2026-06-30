Οι ευρωπαϊκές θάλασσες συνεχίζουν να θερμαίνονται

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Οι ευρωπαϊκές θάλασσες συνεχίζουν να θερμαίνονταιH κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα την πληρώσουμε ολοι.Μετά τον θαλάσσιο καύσωνα στα τέλη Μαΐου 2026, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έπληξαν τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου προκάλεσαν περαιτέρω θέρμανση και στις γύρω θάλασσες.Η παρακάτω απεικόνιση, βασισμένη σε δεδομένα της υπηρεσίας Copernicus Marine Service, παρουσιάζει τις αποκλίσεις της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στις 29 Ιουνίου 2026. Οι κόκκινες και σκούρες κόκκινες αποχρώσεις υποδηλώνουν περιοχές όπου η θερμοκρασία της θάλασσας ήταν σημαντικά υψηλότερη από τον μακροχρόνιο μέσο όρο.Οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις έφτασαν περίπου τους +6°C στη δυτική Μεσόγειο, ιδιαίτερα στον Κόλπο του Λέοντα, στα ανοιχτά της νότιας Γαλλίας, καθώς και στις θάλασσες της Λιγουρίας και της Τυρρηνίας, κατά μήκος των δυτικών ακτών της Ιταλίας.Σημαντική αύξηση των θερμοκρασιακών αποκλίσεων καταγράφηκε επίσης στη νότια Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική, σε σύγκριση με τα τέλη Μαΐου.Τα δεδομένα του Copernicus Marine Service συμβάλλουν στην παρακολούθηση των θαλάσσιων καυσώνων, στην αξιολόγηση της κατάστασης των ωκεανών και στην έγκαιρη εκτίμηση των πιθανών κινδύνων για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.Πηγή: Copernicus Marine Service#ImageOfTheDay #CopernicusEU #MarineHeatwave #Climate #Mediterranean #SeaSurfaceTemperatureΣχόλιο για την ΕλλάδαΑξιοσημείωτη είναι η εικόνα στο Αιγαίο, όπου οι περισσότερες περιοχές εμφανίζονται σε μπλε αποχρώσεις, δηλαδή με θερμοκρασίες επιφάνειας κοντά ή και λίγο χαμηλότερες από τον μέσο όρο για την εποχή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την υπόλοιπη Μεσόγειο, όπου κυριαρχούν έντονες θετικές αποκλίσεις. Η εικόνα αυτή πιθανότατα σχετίζεται με τους επίμονους βόρειους ανέμους (μελτέμια), οι οποίοι ενισχύουν την ανάβλυση ψυχρότερων νερών και περιορίζουν την επιφανειακή θέρμανση του Αιγαίου