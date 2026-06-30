2026-06-30 15:57:09
Φωτογραφία για Τι μπορούν να μάθουν οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι από την Ουκρανία.
Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι μπορούν να μάθουν από την Ουκρανία πώς να προστατεύουν τις υποδομές τους και να αποκαθιστούν γρήγορα τις λειτουργίες τους μετά από επιθέσεις, πράξεις δολιοφθοράς, κυβερνοσυμβάντα ή φυσικές καταστροφές. Αυτό είναι το συμπέρασμα κοινής έκθεσης που δημοσιεύθηκε από την CER και την Ukrzaliznytsia, στο πλαίσιο της ολοένα και στενότερης συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών sidirodromikanea
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