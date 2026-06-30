2026-06-30 15:57:09
Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι μπορούν να μάθουν από την Ουκρανία πώς να προστατεύουν τις υποδομές τους και να αποκαθιστούν γρήγορα τις λειτουργίες τους μετά από επιθέσεις, πράξεις δολιοφθοράς, κυβερνοσυμβάντα ή φυσικές καταστροφές. Αυτό είναι το συμπέρασμα κοινής έκθεσης που δημοσιεύθηκε από την CER και την Ukrzaliznytsia, στο πλαίσιο της ολοένα και στενότερης συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών sidirodromikanea
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