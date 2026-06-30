2026-06-30 18:09:52
Φωτογραφία για Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Βασίλη Χιώτη



Ο Βασίλης Χιώτης υπέβαλλε την παραίτησή του από τη διεύθυνση του ΣΚΑΪ 100,3 και αποχωρεί από τον Όμιλο του ΣΚΑΪ.

O Όμιλος τον ευχαριστεί για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του.

Αποχαιρετώντας ο κ. Χιώτης, ζήτησε να διανεμηθεί η εξής δήλωσή του: 

«Η αποχώρησή μου οφείλεται σε αυστηρά προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και ιδιαιτέρως τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, όλα αυτά τα χρόνια.»





Πηγή: tvnea.com
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