ΥλικαΈνα διαφανές ποτήρι ή κυλινδρικό μπουκάλιΝερόΈνα λευκό χαρτίΈναν μαρκαδόρο(Προαιρετικά) Χάρακα για να κρατήσετε σταθερή την απόστασηΒήματαΣχεδιάστε δύο μαύρα βέλη στο χαρτί που να δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση.Τοποθετήστε το χαρτί πίσω από το άδειο ποτήρι ή μπουκάλι.Παρατηρήστε ότι τα βέλη φαίνονται κανονικά.Γεμίστε αργά το ποτήρι με νερό.Κοιτάξτε ξανά μέσα από το ποτήρι. Τα βέλη θα φαίνονται να δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.Δοκιμάστε να αλλάξετε την απόσταση ανάμεσα στο ποτήρι και στο χαρτί και δείτε πότε το φαινόμενο γίνεται πιο έντονο.Η φυσική πίσω από το πείραμα

Το φαινόμενο οφείλεται στη διάθλαση του φωτός.

Το φως ταξιδεύει ευθύγραμμα στον αέρα.Όταν περνά από τον αέρα στο γυαλί και στη συνέχεια στο νερό, αλλάζει ταχύτητα.Εξαιτίας αυτής της αλλαγής ταχύτητας, οι ακτίνες του φωτός λυγίζουν (διαθλώνται).Το κυλινδρικό ποτήρι με το νερό λειτουργεί σαν κυλινδρικός φακός.Οι ακτίνες από τη δεξιά πλευρά του βέλους φτάνουν στο μάτι από την αριστερή και αντίστροφα. Έτσι ο εγκέφαλος βλέπει την εικόνα ανεστραμμένη οριζόντια.

Με απλά λόγια, δεν γυρίζει το βέλος· αλλάζει η πορεία του φωτός πριν φτάσει στα μάτια μας.

Γιατί συμβαίνει μόνο σε ορισμένες αποστάσεις;

Το ποτήρι με το νερό λειτουργεί σαν φακός. Αν το χαρτί βρίσκεται πολύ κοντά ή πολύ μακριά, η εικόνα μπορεί να μην αντιστρέφεται πλήρως. Στη σωστή απόσταση, οι φωτεινές ακτίνες διασταυρώνονται και δημιουργούν την ανεστραμμένη εικόνα.

Εφαρμογές στη ζωή μας

Η ίδια αρχή χρησιμοποιείται σε πολλές τεχνολογίες:

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