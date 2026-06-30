2026-06-30 21:33:05
Η μετάβαση της Ευρώπης στο σύστημα σιδηροδρομικών επικοινωνιών κρίσιμης σημασίας για την αποστολή 5G (FRMCS) πλησιάζει στο σημείο εισαγωγής του συστήματος.Στο σημερινό Ενδιάμεσο Συνέδριο FP2-MORANE-2, η κοινοπραξία παρουσίασε σχέδια για την έναρξη δοκιμών FRMCS σε τρία εργαστήρια. Αυτή η εργαστηριακή φάση θα σηματοδοτήσει την πρώτη ολοκληρωμένη προσομοίωση ακραίων καταστάσεων του νέου sidirodromikanea
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