2026-06-23 17:58:38
Φωτογραφία για Γιατί η ζέστη προκαλεί χάος στα τρένα της Ευρώπης.
 Η ακραία ζέστη που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης αυτή την εβδομάδα εκθέτει τα όρια της σιδηροδρομικής υποδομής που κατασκευάζεται κατά τη διάρκεια των πιο δροσερών περιόδων, οδηγώντας σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, καθώς και σε προειδοποιήσεις προς τους ταξιδιώτες με προβλήματα υγείας να αποφεύγουν τα ταξίδια, ει δυνατόν.Τα τρένα υψηλής ταχύτητας απαιτούν μηχανική ακριβείας, sidirodromikanea
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Το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνει τα δρομολόγια των τρένων λόγω ακραίας ζέστης- Η Eurostar ακυρώνει ορισμένα δρομολόγια.
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Το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνει τα δρομολόγια των τρένων λόγω ακραίας ζέστης- Η Eurostar ακυρώνει ορισμένα δρομολόγια.
Λιγότερες Οθόνες, Καλύτερη Μάθηση
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Λιγότερες Οθόνες, Καλύτερη Μάθηση
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