2026-07-06 10:24:50

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας στο πλαίσιο του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» δεν αποτελεί είδηση. Κάθε πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από συγκεκριμένους πόρους έχει ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης. Η κυβέρνηση είχε άλλωστε ενημερώσει εγκαίρως ότι ο κύκλος που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και ότι η δράση θα συνεχιστεί από τον Σεπτέμβριο με εθνική χρηματοδότηση.



Κι όμως, η συζήτηση που άνοιξε τις τελευταίες ημέρες δεν αφορά στην ολοκλήρωση ενός προγράμματος. Αφορά σε αυτό που συμβαίνει ανάμεσα στο τέλος της μίας φάσης και στην αρχή της επόμενης.



Κατ’ αρχήν αφορά τους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη σε θεραπεία.



Σε κάθε πολιτική υγείας υπάρχει μια λεπτομέρεια που πολλές φορές χάνεται ανάμεσα στους αριθμούς, στις ανακοινώσεις και στα χρονοδιαγράμματα. Είναι η στιγμή που ο πολίτης πάει στο γιατρό, αποφασίζει να ακολουθήσει μια θεραπεία και εντάσσει αυτή την απόφαση στην καθημερινότητά του.



Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το πρόγραμμα δεν είναι πλέον ένας διοικητικός μηχανισμός είναι μέρος της καθημερινότητας και της ζωής του.



Η παχυσαρκία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.



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