2026-06-30 08:27:35
Φωτογραφία για Δίκη Τέμπη: Η εισαγγελέας προτείνει για τα νέα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης.
Για μια σειρά αιτημάτων πρακτικής και ουσιαστικής φύσεως αναμένεται να αποφανθεί σήμερα, Τρίτη (30/6) η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.Τα νέα αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις αφορούν την αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων, την κλήση νέων μαρτύρων για να sidirodromikanea
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