Η «Κοινωνία Ώρα Mega» ήταν η μεγάλη νικήτρια της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, καταγράφοντας 16.4% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 9.5%, ενώ το «Happy Day» ακολούθησε με 8.3%.

Το «Σήμερα» σημείωσε 7.4%, με την «Ώρα Ελλάδος» να ακολουθεί στο 7.1%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Νωρίς – Νωρίς», το οποίο κατέγραψε 5.4%.

Πηγή: tvnea.com