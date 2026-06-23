2026-06-23 11:39:07
Η «Κοινωνία Ώρα Mega» ήταν η μεγάλη νικήτρια της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, καταγράφοντας 16.4% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 9.5%, ενώ το «Happy Day» ακολούθησε με 8.3%.
Το «Σήμερα» σημείωσε 7.4%, με την «Ώρα Ελλάδος» να ακολουθεί στο 7.1%.
Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Νωρίς – Νωρίς», το οποίο κατέγραψε 5.4%.
Πηγή: tvnea.com
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