"Χτίζοντας μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή για την οικογένειά μου" δεν σημαίνει μόνο να επιλέγω σωστές τροφές, αλλά να υφαίνω καθημερινά έναν αόρατο ιστό φροντίδας,αγάπης και ζωής γύρω από όσους αγαπώ.Είναι ένα σπίτι που δεν χτίζεται με πέτρες, αλλά με μικρές συνειδητές επιλογές που θρέφουν μαζί το σώμα, την καρδιά και το μέλλον, ειδικά των παιδιών της οικογένειας!Έτσι φροντίζω τα γεύματά μας να αποτελούνται καθημερινά από συνδυασμούς!Από συνδυασμούς, καθημερινά, τροφίμων από όλες τις ομάδες, στις κατάλληλες ποσότητες, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του οργανισμού σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά.Αναφέρω τις βασικές ομάδες τροφών κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις δικές μου εκτημήσεις:1. πρωτεϊνούχες τροφές, όπως το κρέας (βόειο και αιγοπρόβειο)τα πουλερικά (απαραίτητα δύο φορές την εβδομάδα, ελευθέρας ή βιολογικής βοσκής)τα ψάρια (απαραίτητα δύο φορές την εβδομάδα και περισσότερες όταν μπορώ)αυγά (καθημερινά)όσπρια (κατά περίσταση)ξηροί καρποί και σπόροι (καθημερινά, ως κολατσιό)2. η μεγάλη κατηγορία των λαχανικών, όπωςα) όλα τα άγρια χόρτα, όπως το αγριοράδικο,η μολόχα,η τσουκνίδα,οι ζωχοί,οι βρούβες και τα σινάπια (καθημερινά στο τραπέζι μας, κάθε εποχή τα δικά της, όπως τον χειμώνα τα ραδίκια, την άνοιξη τις βρούβες / σιναποειδή)β) όλα τα φυλλώδη λαχανικά, στα οποία ανήκουν τα σέσκουλα,το σπανάκι,η ρόκα,το μαρούλι,η λαχανίδα,τα φύλλα των πατζαριών,τα βλίτα και τα αντίδια (καθημερινά στο τραπέζι μας, κάθε εποχή τα δικά της...)β) σταυρανθή λαχανικά ή κραμβοειδή, όπως το μπρόκολο,το κουνουπίδι,η μάπα,τα λαχανάκια Βρυξελών (ανελλιπώς στο τραπέζι μας όλον τον χειμώνα)καιγ) τα καλοκαιρινά, όπως οι ντομάτες,οι πιπεριές,τα κολοκύθια,τα αγγούριατα φασολάκια καιοι μπάμιες* ( κάποιο από όλα, βρίσκονται στο καθημερινό μου τραπέζι κάθε καλοκαίρι)δ) τα λαχανικά ρίζας ή ριζώδη ή βολβώδη λαχανικά, στα οποία ανήκουν τα καρότα,τα παντζάρια,τα ραπανάκια και οι ρέβες (στην εποχή τους υπάρχουν πάντα στο τραπέζι μου)ε) τα αλλιοειδή, αρωματικά λαχανικά, επίσης βολβώδη, όπως το κρεμμύδι,το σκόρδο,το πράσο,το σχινόπρασο (όλα στην "ημερήσια διάταξη", πότε το ένα, πότε το άλλο)3. λίπη και έλαια, όπως το ελαιόλαδο (καθημερινά σε όλα μας τα γεύματα)ελιές (απαραίτητα συστατικό των γευμάτων μας, ειδικά στις καλοκαιρινές σαλάτες)4. νερό, απαραίτητο για την ενυδάτωση και τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας - αποτελεί βασικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.5. γαλακτοκομικά, όπως η γιαούρτη (απαραίτητη η παραδοσιακή αιγοπρόβια ή κατσικίσια γιαούρτη συνοδεύει πολλά μου πιάτα, αλλά και σαν κολατσιό με μία κουταλιά μέλι - και να θυμίσω εδώ γιατί γιαούρτη με μέλι: https://botanologia.gr/votana-poy-periechoyn-to-polytimo-aminoxy-tryptofani/το τυρί (απαραίτητα στο τραπέζι μου τα καλά τυριά της χώρας μας, όπως η φέτα,η μυζήθρα και η γραβιέρα)το γάλα (απαραίτητο σε όλα τα μικρά παιδιά της οικογένειας)6. φρούτα, όπως όλα τα εσπεριδοειδή τον χειμώνα και όλα τα καλοκαιρινά, είναι το κολατσιό μικρών και μεγάλων, όπως το καρπούζι σε συνδυασμό με την φέτα το καλοκαίρι -- για μένα δεν υπάρχει καλύτερο κολατσιό για τα παιδιά!7. δημητριακά και αμυλούχες τροφές: ψωμί,ρύζι,ζυμαρικά,βρόμη,πατάτες, δημητριακά ολικής άλεσης - η ομάδα αυτή δεν είναι της προτίμησής μου εκτός από το αναποφλοίωτο ρύζι και τις γλυκοπατάτες!9. τα βότανά μου όλα ανεξαιρέτως (στην ομάδα των βοτάνων έχω και όλα τα μυρωδικά, φρέσκα ή αποξηραμένα) - είτε ως ζεστά ροφήματα τον χειμώνα,είτε ως δροσερά ποτά το καλοκαίρι,είτε ως βοηθητικά των πιάτων μου,είτε για όπου αλλού επιτάσσει η φαντασία μου, βρίσκονται πάντα στην "ημερήσια διάταξη"Γενικά δίνω έμφαση στην πρωτεϊνική δύναμη των πιάτων μου με βάση της πρωτεΐνες του πρωτογενούς τομέα, για να έχουν τα πιάτα μου πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας που περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα.Οι υδατάνθρακες υπάρχουν στην διατροφή μας, αλλά πάντα δίνω σημασία στον τύπο των υδατανθράκων και ποτέ στην ποσότητα, επειδή ορισμένες πηγές υδατανθράκων - όπως οι υδατάνθρακες των λαχανικών και των φρούτων είναι άκρως υγιεινές!Οι υδατάνθρακες της μεγάλης ομάδας των λαχανικών και των φρούτων συνεργάζονται άψογα με τις φυτικές ίνες,τις βιταμίνες και τα μέταλλα, γι' αυτό και είναι μέρος της διατροφής μας!επίλογοςΗ υγιεινή διατροφή δεν είναι για μένα μια λίστα από κανόνες που πρέπει να τηρηθούν με αυστηρότητα, ούτε ένας προορισμός στον οποίο φτάνω μια για πάντα.Είναι μια δυναμική διαδικασία, που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες μας σαν οικογένεια,τις ηλικίες και τις στιγμές μας!Η επιστήμη μου δείχνει τον δρόμο και η καθημερινότητα είναι αυτή που τον μετατρέπει σε πράξη.Κάθε μικρή επιλογή μου και "απαίτηση" κάποιου μέλους της οικογένειας, ειδικά από τα "ζουζούνια" της οικογένειας, έχει τη δική της αξία.Ένα γεύμα που μοιραζόμαστε,ένα φρούτο που αντικαθιστά ένα επεξεργασμένο σνακ,η υπομονή να δοκιμάσει ένα παιδί μια νέα γεύση,η συνέπεια χωρίς την αγωνία της τελειότητας.Είναι οι μικρές πράξεις που, με τον χρόνο, διαμορφώνουν συνήθειες και οι συνήθειες που, αθόρυβα, διαμορφώνουν την υγεία.Η τροφή είναι θρεπτικά συστατικά, αλλά για μένα (και θα ήθελα να πιστεύω για όλους ή αν δεν είναι, να σας παρακινήσω να γίνει) και κάτι πιο βαθύ, πιο σπουδαίο!Είναι ένας καθημερινός τρόπος να φροντίζουμε το σώμα μας, να καλλιεργούμε τις σχέσεις μας μέσα στην οικογένεια και να μεταδίδουμε αξίες από γενιά σε γενιά.Γύρω από το οικογενειακό τραπέζι δεν μοιράζονται μόνο γεύματα - μοιράζονται χρόνος,εμπιστοσύνη,ιστορίες και η αίσθηση ότι η φροντίδα εκφράζεται μέσα από τις πιο απλές κινήσεις.Γιατί η πραγματική ισορροπία δεν βρίσκεται στην αναζήτηση του "τέλειου" πιάτου, αλλά στη συνέπεια των επιλογών που, μέρα με τη μέρα, μας οδηγούν σε έναν τρόπο ζωής πιο υγιή, πιο συνειδητό και, τελικά, πιο ανθρώπινο.*βοτανικά, ούτε τα φασολάκια ούτε οι μπάμιες ανήκουν στην τυπική κατηγορία των λαχανικών, όμως μαγειρικά και διατροφικά, όλοι μας στην χώρα μας, αλλά και αλλού τα αντιμετωπίζουμε και τα δύο ως λαχανικά, ενώ ανήκουν σε εντελώς διαφορετικές οικογένειες φυτών!κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologiia.gr