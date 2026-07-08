Η προειδοποίηση της Lenovo στο συνέδριο ISC 2026 έπεσε σαν «κεραυνός εν αιθρία» στην αγορά της τεχνολογίας, επιβεβαιώνοντας αυτό που πολλοί φοβούνταν: η εποχή των φθηνών PC, SSD και αναβαθμίσεων RAM ανήκει στο παρελθόν.

Η απότομη άνοδος που ξεκίνησε στα τέλη του 2025 δεν είναι μια παροδική διακύμανση του κύκλου, αλλά μια δομική αλλαγή στην παγκόσμια αγορά.

Γιατί οι τιμές δεν θα πέσουν στα επίπεδα του 2025;

Η «ρίζα του κακού» δεν είναι άλλη από την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η επέλαση της HBM: Τα data centers παγκοσμίως «καταβροχθίζουν» μνήμη High Bandwidth Memory (HBM) για να τροφοδοτήσουν τους AI servers. Η παραγωγή της HBM δεσμεύει τεράστιο μέρος των εργοστασίων των τριών μεγάλων (Samsung, SK Hynix, Micron), «στραγγίζοντας» τη διαθεσιμότητα για την απλή DRAM και NAND που χρησιμοποιούν τα PC και τα κινητά μας.

Ανίσχυρη η νέα παραγωγή: Αν και εταιρείες όπως η SK Hynix επισπεύδουν τα πλάνα τους για τριπλασιασμό της παραγωγής μέχρι το 2030, η ζήτηση τρέχει με τόσο ασύλληπτους ρυθμούς που οι νέες υποδομές απλά θα συγκρατήσουν τα χειρότερα, χωρίς να φέρουν μείωση τιμών.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για εμάς;

Το «Νέο Κανονικό» (New Normal): Οι τιμές που βλέπαμε στις αρχές του 2025 θεωρούνται πλέον το ιστορικό χαμηλό που δεν θα ξαναδούμε αυτή τη δεκαετία.

Η πίεση αυτή θα μετακυλιστεί απευθείας στους καταναλωτές:

Laptops & Desktop PCs: Οι κατασκευαστές (όπως η Lenovo, η Apple και η Microsoft) αναγκάζονται να αυξήσουν το κόστος των συσκευών τους ή να προσφέρουν λιγότερη μνήμη στα βασικά τους μοντέλα για να κρατήσουν σταθερές τις τιμές.

Gaming Κονσόλες: Ήδη βλέπουμε αυξήσεις στις τιμές των κονσολών (π.χ. Xbox), με τη Microsoft να προειδοποιεί ότι το κόστος μνήμης και αποθήκευσης έχει υπερδιπλασιαστεί.

SSDs & RAM Modules: Αν σκοπεύατε να περιμένετε «να πέσουν οι τιμές» για να πάρετε έναν μεγάλο NVMe SSD ή 64GB DDR5, η στρατηγική αυτή μάλλον δεν θα αποδώσει σύντομα.

Αν σκέφτεστε να κάνετε κάποια αναβάθμιση ή αγορά, ίσως η αναμονή να μην είναι πλέον ο καλύτερος σύμβουλος, καθώς οι τιμές αναμένεται να σταθεροποιηθούν σε αυτά τα υψηλά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι το 2030.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.