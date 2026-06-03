Φυσική: Το Πτυχίο του Μέλλοντος που η Ελλάδα Αντιμετωπίζει ως Πρόβλημα του Παρελθόντος

tinanantsou.blogspot.gr

Για δεκαετίες οι φυσικοί στην Ελλάδα ακούγαμε ότι "το πτυχίο Φυσικής είναι δύσκολο και υψηλού επιπέδου". Την ίδια στιγμή όμως, το κράτος φρόντιζε να μας αφήνει χωρίς θεσμική εκπροσώπηση, χωρίς κατοχυρωμένο επαγγελματικό χώρο και χωρίς συλλογική φωνή.Σήμερα που η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων, οι κβαντικές τεχνολογίες, η ενεργειακή μετάβαση και η υπολογιστική επιστήμη βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, αποδεικνύεται πόσο ακριβά πληρώνουμε αυτή τη διαχρονική αδιαφορία.Ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρήστος Βολος γράφει:« Σημερινό άρθρο μου στο esos.gr σχετικά με την κουβέντα που γίνεται σήμερα για την αξία του πτυχίου Φυσικής.Ευχαριστώ το esos.gr για την φιλοξενία.Φυσική: Το Πτυχίο του Μέλλοντος που η Ελλάδα Αντιμετωπίζει ως Πρόβλημα του ΠαρελθόντοςΣε κάθε δημόσια συζήτηση για τα πανεπιστήμια και την αγορά εργασίας, μεταξύ κυρίως των φυσικών, επανέρχεται συχνά το ίδιο ερώτημα:Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι απόφοιτοι των τμημάτων Φυσικής;Η απάντηση συνήθως προκαλεί αμηχανία, γιατί σε αντίθεση με τους μηχανικούς, τους γιατρούς ή τους δικηγόρους, οι φυσικοί στην Ελλάδα δεν διαθέτουν ένα σαφώς κατοχυρωμένο επαγγελματικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει αντίστοιχο επιμελητήριο, ούτε αποκλειστικά επαγγελματικά πεδία που να αναγνωρίζονται θεσμικά. Το αποτέλεσμα είναι μια παράδοξη πραγματικότητα. Οι σπουδές Φυσικής θεωρούνται από τις πιο απαιτητικές και υψηλού επιπέδου, αλλά οι επαγγελματικές διαδρομές των αποφοίτων παραμένουν συχνά ασαφείς.Η συζήτηση όμως αυτή έχει πραγματικό νόημα, αρκεί να γίνει με σύγχρονους όρους και όχι με λογικές του παρελθόντος. Σήμερα, οι απόφοιτοι των τμημάτων Φυσικής διαθέτουν ισχυρό υπόβαθρο:• στη μαθηματική μοντελοποίηση,• στην ανάλυση δεδομένων,• στις υπολογιστικές μεθόδους,• στη στατιστική φυσική και• στη θεωρία συστημάτων.Στο εξωτερικό, αυτές οι δεξιότητες έχουν ήδη αναγνωριστεί, καθώς φυσικοί στελεχώνουν:• εταιρείες ημιαγωγών,• βιομηχανίες υλικών,• ενεργειακούς οργανισμούς,• ερευνητικά κέντρα κλιματικών και περιβαλλοντολογικών μελετών,• φαρμακευτικές εταιρείες,• εργαστήρια υπολογιστικής βιολογίας,• τμήματα επιστήμης δεδομένων,• ερευνητικά κέντρα τεχνητής νοημοσύνης,• τμήματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης.Επιπλέον, στην Ελλάδα, τα επαγγελματικά δικαιώματα παραμένουν στενά συνδεδεμένα κυρίως με την έννοια της υπογραφής, δηλαδή ποιος υπογράφει μια μελέτη, μια άδεια ή ένα τεχνικό έργο. Όμως η οικονομία του 21ου αιώνα αλλάζει ριζικά.Οι πιο κρίσιμες τεχνολογίες σήμερα δεν βασίζονται μόνο σε παραδοσιακές τεχνικές ειδικότητες, αλλά κυρίως:• στην ανάλυση δεδομένων,• στα υπολογιστικά μοντέλα,• στις προσομοιώσεις,• στη μηχανική μάθηση,• στη φυσική συστημάτων και• στον επιστημονικό προγραμματισμό.Και ακριβώς εκεί είναι που οι φυσικοί διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα.Η τεχνητή νοημοσύνη, οι κβαντικές τεχνολογίες, η υπολογιστική επιστήμη υλικών, η ενεργειακή μετάβαση και η ανάλυση σύνθετων συστημάτων είναι πεδία, στα οποία οι φυσικοί διεθνώς αποκτούν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο. Σε όλα αυτά τα πεδία όμως, η εκπαίδευση του φυσικού δεν είναι περιφερειακή, αλλά είναι απολύτως κεντρική.Για αυτό και στόχος των τμημάτων Φυσικής σήμερα δεν είναι η εκπαίδευση στα όρια ενός στενού επαγγέλματος, αλλά η καλλιέργεια ενός τρόπου σκέψης που σχετίζεται με την ανάλυση πολύπλοκων συστημάτων, την μαθηματική μοντελοποίηση, την εξαγωγή γνώσης από δεδομένα και την σύνδεση της θεωρίας με την πρόβλεψη.Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι το τεράστιο πλεονέκτημα των φυσικών, το οποίο όμως δύσκολα χωρά σε ένα παραδοσιακό σύστημα «επαγγελματικών αδειών». Άρα, το ουσιαστικό θέμα δεν είναι αν οι φυσικοί θα αποκτήσουν «τα ίδια δικαιώματα» με άλλους κλάδους, αλλά αν η χώρα μπορεί να αναγνωρίσει θεσμικά τα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, όπως για παράδειγμα η υπολογιστική επιστήμη, η επιστήμη δεδομένων, η υπολογιστική μελέτη υλικών, η ιατρική απεικόνιση, η κλιματική και ενεργειακή μοντελοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη για φυσικά συστήματα, οι κβαντικές τεχνολογίες και η μηχανική πολύπλοκων συστημάτων, στα οποία ήδη οι φυσικοί δραστηριοποιούνται.Η συζήτηση λοιπόν για τα επαγγελματικά δικαιώματα των φυσικών δεν αφορά μόνο έναν πανεπιστημιακό κλάδο. Αφορά συνολικά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.Επομένως, τι μπορεί να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή; H απάντηση περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες.1. Θεσμική αναγνώριση νέων επαγγελματικών πεδίωνΤο κράτος οφείλει να αναγνωρίσει επίσημα τα επαγγελματικά πεδία, στα οποία οι φυσικοί ήδη δραστηριοποιούνται. Αυτό δεν σημαίνει δημιουργία νέου επιμελητηρίου κατ’ ανάγκη, σημαίνει θεσμοθέτηση επαγγελματικών τίτλων και πιστοποιήσεων που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας.2. Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδώνΤα τμήματα Φυσικής οφείλουν να αντιληφθούν τις τάσεις της αγοράς και να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους. Αυτό σημαίνει ενίσχυση των μαθημάτων επιστήμης δεδομένων, επιστημονικού προγραμματισμού και μηχανικής μάθησης, να ενισχύσουν τη σύνδεση τους με τη βιομηχανία και τα ερευνητικά κέντρα μέσω της πρακτικής άσκησης, και να δημιουργήσουν κοινά προγράμματα με τμήματα Πληροφορικής και Μηχανικής. Ο φυσικός του 2030 δεν χρειάζεται να επιλέξει ανάμεσα στη θεωρία και την εφαρμογή για τον απλό λόγο ότι χρειάζεται και τα δύο.3. Σύνδεση με την παραγωγική οικονομίαΤο κράτος και ο ιδιωτικός τομέας οφείλουν να δημιουργήσουν κίνητρα για την απορρόφηση επιστημόνων με υπόβαθρο φυσικής σε τομείς αιχμής. Το περίφημο brain drain δεν αντιμετωπίζεται με συνθήματα, αλλά με θέσεις εργασίας αντίστοιχης ποιότητας.Είναι επομένως σαφές ότι αν η Ελλάδα θέλει πραγματικά:• να επενδύσει στην καινοτομία,• να συμμετάσχει στην οικονομία της γνώσης,• να αναπτύξει τεχνολογίες αιχμής και• να συγκρατήσει επιστήμονες υψηλής κατάρτισης,οφείλει να αναγνωρίσει τον ρόλο επιστημόνων που μπορούν να γεφυρώσουν τη φυσική, τα μαθηματικά, την υπολογιστική επιστήμη και την τεχνητή νοημοσύνη.Η Φυσική σήμερα και πολύ περισσότερο στο άμεσο μέλλον δεν θα αποτελεί ένα «ξεπερασμένο» πτυχίο χωρίς επαγγελματικό αντικείμενο. Αντίθετα, θα αποτελεί ένα από τα πλέον στρατηγικά γνωστικά υπόβαθρα της εποχής που διαμορφώνεται.Οπότε, το ερώτημα δεν είναι αν οι φυσικοί έχουν θέση στη σύγχρονη αγορά εργασίας.Το ερώτημα είναι αν η ελληνική κοινωνία και η πολιτεία είναι έτοιμες να αντιληφθούν πόσο αναγκαία έχει γίνει αυτή η θέση.»και το δικο μου σχόλιοΤο επιμελητήριο Φυσικών πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί, κατά την ταπεινή μου άποψη, στα πρότυπα του ΤΕΕ, της ΕΕΧ και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.Είμαστε ίσως ο μοναδικός μεγάλος επιστημονικός κλάδος που παραμένει θεσμικά "στον αέρα". Χωρίς συλλογική εκπροσώπηση, χωρίς ουσιαστική παρέμβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων, χωρίς οργανωμένη διεκδίκηση των επαγγελματικών και επιστημονικών μας συμφερόντων.Και τώρα ο λογαριασμός έρχεται για όλους μας και ειναι υψηλος.Γιατί όταν δεν έχεις θεσμική φωνή, άλλοι αποφασίζουν για σένα. Για το πτυχίο σου. Για το επάγγελμά σου. Για το μέλλον σου.Η συζήτηση δεν αφορά μόνο τους φυσικούς. Αφορά το αν η Ελλάδα θέλει να αξιοποιήσει επιστήμονες που μπορούν να στηρίξουν την οικονομία της γνώσης ή αν θα συνεχίσει να τους εξάγει στο εξωτερικό και να αναρωτιέται γιατί φεύγουν.