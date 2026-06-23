2026-06-23 11:39:07
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Πρωινό» πέρασε μπροστά

 



Το «Πρωινό» ήταν ο νικητής της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, σημειώνοντας 15.2% στο δυναμικό κοινό και κατακτώντας την πρώτη θέση.

Σε μικρή απόσταση ακολούθησε το «Buongiorno» με 13.7%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στη μάχη της τηλεθέασης.

Το «Breakfast@Star» κατέγραψε 7.6%, ενώ η «Super Κατερίνα» περιορίστηκε στο 5.3%.

Οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 4.8%, ενώ το «10 Παντού» και το «Πρωίαν σε Είδον» κινήθηκαν χαμηλότερα με 2.9% και 2.6% αντίστοιχα.



Πηγή: tvnea.com
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