Με λόγια συγκίνησης αλλά και αισιοδοξίας έριξε αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν η Σταματίνα Τσιμτσιλή, το πρωί της Παρασκευής. Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό του Alpha, ανανεώνοντας το ραντεβού για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όταν το Happy Day θα επιστρέψει στους δέκτες.Λίγο πριν από το φινάλε της εκπομπής, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ευχαρίστησε θερμά τους τηλεθεατές για τη στήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς και όλους τους συνεργάτες της μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις δύο αποχωρήσεις από την off-camera ομάδα της εκπομπής, στέλνοντας το δικό της ευχαριστώ για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην πορεία του Happy Day.«Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και για μας αυτή η μέρα έχει γλυκόπικρα συναισθήματα. Από τη μία λέμε “τέρμα το ξυπνητήρι, θα κοιμηθούμε, θα χαρούμε λίγο περισσότερο τους δικούς μας ανθρώπους”, από την άλλη θα χάσουμε αυτό το ωραίο καθημερινό ραντεβού που πιστέψτε με συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε πάρα πολύ κι αυτό το κάνουμε.Το κάνουμε με όλη μας την καρδιά. Τα λέμε κάθε φορά και προσπαθώ κι εγώ μετά από 12 χρόνια να μην επαναλαμβάνομαι και να μην λέω τα ίδια και τα ίδια, αλλά είναι λόγια καρδιάς, λόγια αλήθειας που βγαίνουν αυθόρμητα και έτσι χωρίς να τα πολυαναλύω», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή λίγο πριν το τέλος.«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί όπως έχουμε πει, και εδώ αυτοί που φαινόμαστε μπροστά στην κάμερα και την ομάδα μας πίσω από τις κάμερες, η τηλεόραση είναι μια ομαδική δουλειά. Και σε μια περίοδο και μια εποχή που η τηλεόραση περνάει δύσκολα και το βιώνουμε όλοι μέσα από ιστορίες είτε εντός σταθμού είτε εκτός σταθμού με τους συναδέλφους μας που μένουν χωρίς δουλειά, θέλουμε να κάνουμε και να βάλουμε τα δυνατά μας και να σας υποσχεθούμε ότι του χρόνου θα γυρίσουμε ακόμα πιο συνειδητοποιημένοι, ώστε αυτή τη θέση που μας έχετε χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια να την κρατήσουμε.Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο και σας υπόσχομαι εγώ προσωπικά και ξέρω ότι το ίδιο νιώθουν και οι συνεργάτες μου και η ομάδα μου και εδώ και πάνω στο κοντρόλ, ότι θα γυρίσουμε ακόμα πιο έτσι εμπνευσμένοι για μια καινούρια χρονιά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μάνο Δημητροκάλη, που είναι ένας συνεργάτης μου από τα χρόνια του Alter, ότι ήτανε τα τελευταία έξι χρόνια στην ομάδα μας. Δεν θα είμαστε του χρόνου μαζί, αλλά δεν θα σταματήσουμε να είμαστε φίλοι, να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, να θαυμάζουμε ο ένας τον άλλον, και να σου πω, αυτή η ζωή και η δουλειά κάνει κύκλους», συνέχισε η παρουσιάστρια.«Από την άλλη, θα σταθώ στον Μιχάλη μου, τον Μιχαλάκη μου, ο οποίος είναι από τη δεύτερη χρονιά της εκπομπής, 11 χρόνια. Πάντα παιδιά, ένας άνθρωπος, τι να πω, πάντα ήρεμη δύναμη, δουλευτάρας, ψύχραιμος, με το χαμόγελο στα χείλη, πάντα παρών. Σε εκτιμώ, σε αγαπώ.Στενοχωρήθηκα που φεύγεις, αλλά ξέρω ότι το κάνεις για να ανοίξεις τα φτερά σου και εγώ ποτέ δεν θα φανώ τροχοπέδη σε έναν άνθρωπο που αγαπώ και ξέρω ότι θέλει να εξελιχθεί», επισήμανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον έτερο συνεργάτη της που αποχωρεί από το Happy Day.Αφού έδωσε τον λόγο σε έναν-έναν τους συνεργάτες της που βρέθηκαν στο πλατό για το φινάλε, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ευχήθηκε “καλό καλοκαίρι” στους τηλεθεατές και με ένα γλυκό φιλί έδωσε ραντεβού μαζί τους στη συχνότητα του Alpha για τον Σεπτέμβριο.Πηγή: tvnea.com