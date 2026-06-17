2026-06-17 23:05:24
Φωτογραφία για Σιδηρόδρομος 1.800 χλμ. της Κίνας στην έρημο Γκόμπι - Πρωτοποριακές μηχανικές λύσεις.
Επανάσταση στη συνδεσιμότητα με το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της ερήμου Γκόμπι της ΚίναςΗ Κίνα έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο έργο για την επέκταση των υποδομών logistics σε ένα από τα πιο σκληρά εδάφη της Γης - την έρημο Γκόμπι. Αυτός ο σιδηροδρομικός διάδρομος υψηλής ταχύτητας μήκους 1.800 χιλιομέτρων αντιπροσωπεύει ένα τεχνολογικό θαύμα και ένα στρατηγικό άλμα στην περιφερειακή sidirodromikanea
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