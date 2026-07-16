2026-07-16 15:59:06
Φωτογραφία για Σε αυτό το κανάλι ανακοινώθηκε τελικά η Σία Κοσιώνη



Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια. 



Με μια αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.



Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μια σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό. 



Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης.







Πηγή: tvnea.com
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