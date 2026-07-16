2026-07-16 18:26:01
Φωτογραφία για Απάντηση ΟΣΕ σε ερώτηση πολίτη για τον δυτικό προαστιακό Θεσσαλονίκης.
Αναγνώστης των «Σ.Ν.» μας ενημέρωσε ότι υπέβαλε σχετική ερώτηση προς τον ΟΣΕ και έλαβε απάντηση για την προοπτική λειτουργίας του δυτικού προαστιακού σιδηροδρόμου της Θεσσαλονίκης.Στην απάντηση του ο ΟΣΕ αναφέρει:"Το έργο του Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης έχει συμπεριληφθεί στο δημοπρατηθέν, με την Διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου, έργο με τίτλο: «Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα sidirodromikanea
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