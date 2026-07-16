2026-07-16 18:26:01

Αναγνώστης των «Σ.Ν.» μας ενημέρωσε ότι υπέβαλε σχετική ερώτηση προς τον ΟΣΕ και έλαβε απάντηση για την προοπτική λειτουργίας του δυτικού προαστιακού σιδηροδρόμου της Θεσσαλονίκης.Στην απάντηση του ο ΟΣΕ αναφέρει:"Το έργο του Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης έχει συμπεριληφθεί στο δημοπρατηθέν, με την Διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου, έργο με τίτλο: «Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα sidirodromikanea

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