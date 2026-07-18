«Bourbaki, Le Secret Des Mathematiques»: Πρόκειται για μια σειρά 6 επεισοδίων από το Institut Henri Poincaré (IHP) – σενάριο και σκηνοθεσία Marie Durrieu. Ειναι η ιστορία μιας νεαρής ομάδας μαθηματικών που πυροδότησε μια επανάσταση στα μαθηματικά. Την δεκαετία του 1930, πίσω από το ψευδώνυμο Νικολά Μπουρμπακί (Nicolas Bourbaki), κρύβονται ορισμένα από τα πιο λαμπρά μυαλά που προήλθαν από την École Normale Supérieure: οι Αντρέ Βέιλ, Ζαν Ντιεντονέ, Κλοντ Σεβαλέ, Ζαν Ντελσάρτ, Ανρί Καρτάν και μερικοί ακόμη απόφοιτοι, ενωμένοι από τα νιάτα, το χιούμορ και την υπέρμετρη φιλοδοξία τους. Μαζί, ονειρεύονται να φέρουν επανάσταση στη γλώσσα των μαθηματικών. Σε μια Γαλλία που φέρει ακόμα τα σημάδια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, βρίσκονται χωρίς κάποιον πραγματικό δάσκαλο. Έτσι, αποφασίζουν να εφεύρουν έναν. Ο Μπουρμπακί γίνεται αυτός ο φανταστικός χαρακτήρας, η συλλογική υπογραφή ενός κολοσσιαίου έργου: μιας απόπειρας επαναθεμελίωσης των μαθηματικών σε κοινές, αυστηρές και παγκόσμιες βάσεις.

Ο Νικόλαος Βούρβαχης, γαλλιστί Νικολά Μπουρμπακί (Nicolas Bourbaki), υπήρξε ίσως «ο μεγαλύτερος γάλλος μαθηματικός του 20ου αιώνα». Διαβάστε σχετικά: Ποιος ήταν τελικά ο Νικολά Μπουρμπακί;

Ο στόχος τους είναι σαφής: να ενοποιήσουν τον κλάδο των μαθηματικών γύρω από μια κοινή γλώσσα, εργαλεία και δομές. Πολύ σύντομα, το εγχείρημα αυτό ξεπερνά τα όρια μιας απλής επιστημονικής πραγματείας. Με τους κώδικές του, τους εσωτερικούς του κανόνες, τα μυστικά του συνέδρια και τη συλλογική του λειτουργία, ο κύκλος του Μπουρμπακί παίρνει τη μορφή μιας πραγματικής, κλειστής πνευματικής κοινότητας. Με την προσθήκη, τις επόμενες δεκαετίες, νεαρών ιδιοφυϊών όπως ο Ζαν-Πιερ Σερ ή ο Αλεξάντερ Γκρόθεντικ, οι «Μπουρμπακί» μετατρέπονται σε ένα απόλυτο σημείο αναφοράς, σε τέτοιο βαθμό που θα ασκήσουν διεθνή επιρροή στα σύγχρονα μαθηματικά. Το ντοκιμαντέρ ανατρέχει σε αυτή τη μοναδική επιστημονική συντροφικότητα, μία από τις πιο συναρπαστικές και επιδραστικές στη σύγχρονη πνευματική ιστορία, και σας προσκαλεί σε έναν κόσμο στον οποίο σπάνια έχει κανείς πρόσβαση: αυτόν των θεμελιωδών μαθηματικών, της αφαίρεσής τους και της ριζοσπαστικής απόπειρας να οργανωθούν ως μια οικουμενική γλώσσα.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς με τίτλο «Le Village Mathématiques»:

Το δεύτερο επεισόδιο με τίτλο «Les enfants terribles» (Τα τρομερά παιδιά), συνεχίζει την ιστορία της ομάδας Μπουρμπακί, εστιάζοντας στις ρίζες της και στους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία της:

Το τρίτο επεισόδιο της σειράς με τίτλο «La Supercherie» (Η Φάρσα), αφηγείται πώς ακριβώς ξεκίνησε η θρυλική «φάρσα» και πώς η ομάδα οργάνωσε τον τρόπο εργασίας της:

Το τέταρτο επεισόδιο, με τίτλο «Tous Ensemble» (Όλοι Μαζί), περιγράφει την πορεία της ομάδας Μπουρμπακί κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την ανθεκτικότητά της και το θεμελιώδες έργο της στη θεωρία συνόλων:

Το πέμπτο επεισόδιο «Générations Bourbaki» πραγματεύεται την εποχή που η ομάδα έφτασε στο απόγειο της επιρροής της, τον τρόπο που ανανέωνε τα μέλη της, αλλά και τις έντονες κριτικές που άρχισε να δέχεται:

Το έκτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Épilogue» κλείνει την ιστορία της ομάδας, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον των μαθηματικών:

Το βίντεο κλείνει με την φράση ενός νεαρού φοιτητή: «Εγώ δεν ξέρω… εγώ απλά θέλω να κάνω μαθηματικά», συνοψίζοντας μάλλον το αληθινό πνεύμα του Μπουρμπακί.

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Αριστερά: Οι Nicolas Bourbaki (Dieulefit, 1938). Από αριστερά προς τα δεξιά, Charles Pisot, André Weil, Jean Dieudonné, Claude Chabauty, Charles Ehresmann, Jean Delsarte. Στην άκρη αριστερά η φιλόσοφος Simone Weil. (Πηγή φωτογραφίας: Wikipedia). Δεξιά: «Το πέρασμα από το υπερσύνθετο στο πολύ απλό και από εκεί πάλι προς τα πάνω, στην κατασκευή του υπερσύνθετου, έτσι όπως παρουσιάζεται στη ‘‘Θεωρία των Συνόλων’’, μου φάνηκε ότι κινούνταν στα όρια της μαγείας, μιας μαγείας όμως αληθινής, όχι σαν των ταχυδακτυλουργών», γράφει ο Απόστολος Δοξιάδης. (Στη φωτογραφία η έκδοση του βιβλίου «Θεωρία των Συνόλων» είναι του 1970).https://physicsgg.me/