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Ο εξωπλανήτης GJ504b που ανακαλύφθηκε το 2013, απέχει 57 έτη φωτός από τη Γη. Περιφέρεται γύρω από ένα άστρο που μοιάζει με τον Ήλιο και έχει μάζα περίπου 25 φορές μεγαλύτερη από την μάζα του Δία. Η ηλικία του εκτιμάται μεταξύ 2,5 έως 4 δισεκατομμύρια έτη. Μπορεί να μην είναι ούτε κάν πλανήτης, αλλά αντ’ αυτού να είναι ένας καφέ νάνος. Ένα αποτυχημένο άστρο που σχηματίστηκε σαν άστρο αλλά δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει αρκετή μάζα για να επιτύχει την πυρηνική σύντηξη υδρογόνου προς ήλιο στον πυρήνα του.Η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας του GJ504b εκτιμάται στους 290 βαθμούς Κελσίου και τα δεδομένα του Διαστημικού Τηλεσκοπίου James Webb (JWST) μας αποκαλύπτουν ότι διαθέτει στην ατμόσφαιρά του νέφη που αποτελούνται από άλατα. Δεν πρόκειται βέβαια για το επιτραπέζιο αλάτι (χλωριούχο νάτριο) ούτε για σύννεφα νερού, αλλά για άλατα όπως το χλωριούχο κάλιο (KCl) και ο θειούχος ψευδάργυρος (ZnS), τα οποία σε εκείνες τις συνθήκες σχηματίζουν ένα μόνιμο στρώμα νεφών.Εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα γύρω από τον GJ504b που θα λυθούν μόνο με περαιτέρω έρευνα. Ο Ροζ Πλανήτης φαίνεται να είναι ασυνήθιστα πλούσιος σε στοιχεία βαρύτερα από το υδρογόνο και το ήλιο, τα οποία οι αστρονόμοι ονομάζουν μέταλλα. Και γι αυτό δεν μπορούν ακόμη να προσδιορίσουν την προέλευση του Ροζ Πλανήτη. Σχηματίστηκε σαν πλανήτης ή σαν άστρο; Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να προσδιορίσουν αν ο GJ504b είναι ένας αέριος γίγαντας πλανήτης ή ένας καφέ νάνος… ή μήπως θα έπρεπε να είναι ροζ νάνος;διαβάστε περισσότερα: https://www.space.com/astronomy/exoplanets/james-webb-space-telescope-finds-a-salty-surprise-on-famous-pink-planet – https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/adb1c6Πηγή:https://physicsgg.me/