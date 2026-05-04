





Καθαρή πρωτιά στην prime time για το «Your Face Sounds Familiar», που σημείωσε 20,4% (έφτασε μέχρι 31,4% στο δυναμικό κοινό), αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «1% Club» με 11,4%, όντας και το μοναδικό πρόγραμμα που ακολούθησε σε διψήφια ποσοστά.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Survivor» με 8%, χωρίς να καταφέρει να απειλήσει την κορυφή.

Χαμηλότερα βρέθηκαν το «Το τελευταίο νησί» με 3,6% και η εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» με 2%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

