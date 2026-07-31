2026-07-31 16:45:47
Φωτογραφία για Η Έλλη Κασόλη εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews



Το ΕΡΤnews ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Έλλη Κασόλη.

Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Έλλη Κασόλη εντάσσεται στο δυναμικό του ενημερωτικού καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας.

Με σημαντική πορεία στην τηλεοπτική ενημέρωση, η Έλλη Κασόλη έχει υπηρετήσει με συνέπεια το ελεύθερο ρεπορτάζ, την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών. Παράλληλα, έχει καλύψει τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές δημοσιογραφικές αποστολές.



Πηγή: tvnea.com
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