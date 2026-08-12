2026-08-12 12:26:20
Φωτογραφία για Ημέρα έκλειψης!
Ημέρα έκλειψης!

Η σημερινή ολική έκλειψη Ηλίου είναι ορατή από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, τη βορειοανατολική Πορτογαλία και την Ισπανία. Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης, στη βόρεια Βόρεια Αμερική και στη δυτική Αφρική θα είναι ορατή ως μερική έκλειψη Ηλίου.

Τι είναι η ολική έκλειψη Ηλίου;

Κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης Ηλίου, η Σελήνη περνά ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη. Η Σελήνη εμποδίζει το φως του Ήλιου και ρίχνει τη σκιά της πάνω στη Γη.

Η ολική έκλειψη είναι ορατή από τις περιοχές της Γης που βρίσκονται μέσα στην πλήρη σκιά της Σελήνης, η οποία ονομάζεται σκιά (umbra). Αντίθετα, στις περιοχές που βρίσκονται μέσα στην παρασκιά (penumbra), η έκλειψη είναι ορατή ως μερική.

Πηγή ESA - European Space Agency
tinanantsou.blogspot.gr
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