2026-08-12 12:16:51

Σε φάση σημαντικών διοικητικών αλλαγών μπαίνει η ΕΡΤ, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης στις νέες Γενικές Διευθύνσεις Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας.



Η προκήρυξη παραμένει ανοιχτή έως τις 13 Αυγούστου, παρά τις αρχικές πληροφορίες που ήθελαν τη διαδικασία να μεταφέρεται για τον Σεπτέμβριο. Η διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης επέλεξε τελικά να επισπεύσει τις διαδικασίες, προκειμένου το νέο διοικητικό σχήμα να διαμορφωθεί άμεσα.



Για τη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης, ένα από τα ονόματα που βρίσκονται δυνατά στο προσκήνιο είναι αυτό της Ιζαμπέλλας Σασλόγλου. Πρόκειται για στέλεχος με προηγούμενη παρουσία στην ΕΡΤ και πολυετή εμπειρία στην ιδιωτική τηλεόραση, έχοντας περάσει από Alpha, Mega και Open.



Την ίδια στιγμή, για τη Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας ακούγεται έντονα το όνομα της Μαρίας Κοζάκου, η οποία μέχρι πρότινος βρισκόταν στη θέση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος.



Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των υποψηφιοτήτων θα ακολουθήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων, ενώ τον τελικό λόγο θα έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ. Οι αποφάσεις για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις δύο νευραλγικές θέσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν προς τα τέλη Αυγούστου, με πιθανότερη ημερομηνία γύρω στις 25 του μήνα.



Πηγή: tvnea.com



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