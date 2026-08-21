Σε νέο κεφάλαιο μυθοπλασίας περνά ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος ετοιμάζει τη νέα κωμική σειρά «17 βαλίτσες και μία μαύρη», με τη Χρύσα Ρώπα και τη Λένα Ουζουνίδου να βρίσκονται στο βασικό καστ.Η Χρύσα Ρώπα θα υποδυθεί τη σύζυγο του Λάκη Λαζόπουλου, συνεχίζοντας ουσιαστικά την τηλεοπτική τους συνεργασία και μετά το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», ενώ η Λένα Ουζουνίδου αναλαμβάνει επίσης έναν από τους κεντρικούς ρόλους της νέας παραγωγής.Η σειρά προορίζεται για τη νέα πλατφόρμα που σχεδιάζεται από τους ομίλους Μαρινάκη, Κυριακού και Βαρδινογιάννη. Ωστόσο, σύμφωνα με το Nassosblog, η παραγωγή φαίνεται πως παίρνει μια μικρή αναβολή για το επόμενο διάστημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αλλάζει ο συνολικός σχεδιασμός για το project.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το οικονομικό μέγεθος της παραγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «17 βαλίτσες και μία μαύρη» αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις ακριβότερες ελληνικές σειρές των τελευταίων ετών, καθώς το συνολικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.Αλλαγή υπάρχει και στον προγραμματισμό των γυρισμάτων. Αν και αρχικά οι πρώτες σκηνές επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη, τελικά η έναρξη της παραγωγής θα γίνει στη Μυτιλήνη.Τα γυρίσματα στην Αμερική παραμένουν στο πλάνο, καθώς μέρος της ιστορίας εκτυλίσσεται εκεί, ωστόσο μεταφέρονται για μεταγενέστερο στάδιο.Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει έτσι στη μυθοπλασία με ένα φιλόδοξο κωμικό project, το οποίο συγκεντρώνει ενδιαφέρον τόσο για το καστ όσο και για το υψηλό κόστος παραγωγής και την πλατφόρμα στην οποία προορίζεται να προβληθεί.Πηγή: tvnea.com