2026-06-07 01:56:09

Όχι, όχι ο κόσμος γύρω μας δεν είναι δεδομένος.



Θαυμάζουμε την ομορφιά και τη μοναδικότητά του,



χαιρόμαστε την αψεγάδιαστη δημιουργήματα της φύσης και απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας μέρη!



Ο κόσμος γύρω,



Τίποτα ίδιο δεν μένει.



Κάθε αυγή, νέα αρχή.



ntina/thalia - botanologia.gr



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