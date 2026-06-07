2026-06-07 01:56:09
Όχι, όχι ο κόσμος γύρω μας δεν είναι δεδομένος.
Θαυμάζουμε την ομορφιά και τη μοναδικότητά του,
χαιρόμαστε την αψεγάδιαστη δημιουργήματα της φύσης και απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας μέρη!
Ο κόσμος γύρω,
Τίποτα ίδιο δεν μένει.
Κάθε αυγή, νέα αρχή.
ntina/thalia - botanologia.gr
Θαυμάζουμε την ομορφιά και τη μοναδικότητά του,
χαιρόμαστε την αψεγάδιαστη δημιουργήματα της φύσης και απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας μέρη!
Ο κόσμος γύρω,
Τίποτα ίδιο δεν μένει.
Κάθε αυγή, νέα αρχή.
ntina/thalia - botanologia.gr
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