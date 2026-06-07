2026-06-07 01:56:09
Φωτογραφία για intermezzo...γιατί πάντα χρειάζεται ένα διάλειμμα.
Όχι, όχι ο κόσμος γύρω μας δεν είναι δεδομένος.

Θαυμάζουμε την ομορφιά και τη μοναδικότητά του,

χαιρόμαστε την αψεγάδιαστη δημιουργήματα της φύσης και  απολαμβάνουμε  τα αγαπημένα μας μέρη!

Ο κόσμος γύρω,

Τίποτα ίδιο δεν μένει.

Κάθε αυγή, νέα αρχή.

                                                                                             ntina/thalia - botanologia.gr
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