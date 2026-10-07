2026-10-07 11:45:21
Φωτογραφία για Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Ο Alpha στην κορυφή
Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha βρέθηκε στην πρώτη θέση με 16.1% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησαν τα «Mega Γεγονότα» με 13.3%, ενώ το Star News κατέγραψε 9.4%.

Το Open News σημείωσε 5.0%, το ANT1 News – Κεντρικό Δελτίο 4.1% και το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός της ΕΡΤ1 3.3%.

Πηγή: tvnea.com
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