2026-10-07 11:45:21

Το «Σόι Σου VI» ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της prime time ζώνης, καταγράφοντας 26.7% στο δυναμικό κοινό. Παράλληλα, η επανάληψη «Το Σόι Σου VI (Ε)» σημείωσε επίσης υψηλή επίδοση με 20.1%, διατηρώντας το πρόγραμμα σε πρωταγωνιστική θέση.



Οι «Κόρες της Αρετής» κινήθηκαν στο 15.4%, ενώ το GNTM 7 κατέγραψε 10.7%. Το «Ντέρτι» σημείωσε 10.6%, ενώ το «Κρίνω και Αγαθώ» και το «Κάμπινγκ» κινήθηκαν αμφότερα στο 10.1%.



Ο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» κατέγραψε 8.5%, ο «Φαντασμένος» 7.2%, τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» 6.9% και οι «Μπλε Ώρες» 5.8%. Τέλος, το αφιέρωμα «The Voice of Greece – Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη» σημείωσε 4.5%.



Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» βρέθηκε στην πρώτη θέση με 10.0% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησαν οι «Κόρες της Αρετής (Ε)» με 9.8%, ενώ το «1% Club (Ε)» κατέγραψε 6.4%.



Το «Status Quo» κινήθηκε στο 6.1%, συμπληρώνοντας την εικόνα της late night ζώνης.



Πηγή: tvnea.com



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