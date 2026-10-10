2026-10-10 08:27:40
Φωτογραφία για ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΑ COURIER ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ

 



Η πληρωμή αντικαταβολής (Cash on Delivery - COD) στις ταχυμεταφορές (courier) δεν πραγματοποιείται πλέον με μετρητά, αλλά αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα (χρεωστική/πιστωτική κάρτα ή POS) από το πρώτο ευρώ.

Η αντικαταβολή δεν καταργείται: ο αγοραστής θα συνεχίσει να πληρώνει τη στιγμή που παραλαμβάνει το δέμα, όχι όμως με μετρητά. Το νομοσχέδιο παραπέμπει στα μέσα πληρωμής που ισχύουν ήδη για τις μεγαλύτερες συναλλαγές, δηλαδή την κάρτα, το τραπεζικό έμβασμα, την πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών και το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, με τη διευκρίνιση ότι ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και όχι περιοριστικός.

Βασικά Σημεία αλλά και Τι Ισχύει

Πλήρης Κατάργηση Μετρητών: Η εξόφληση του ποσού της αντικαταβολής κατά την παράδοση από τον διανομέα/courier γίνεται μόνο μέσω POS (ή ηλεκτρονικού συνδέσμου πληρωμής, όπου υποστηρίζεται).

Υποχρέωση POS για Courier: Όλες οι εταιρείες ταχυμεταφορών και διανομής (delivery) υποχρεούνται να διαθέτουν φορητά τερματικά POS στους διανομείς τους.

Από το Πρώτο Ευρώ: Δεν υπάρχει κατώτατο όριο συναλλαγής. Ακόμα και για μικρά ποσά (π.χ. 2€ ή 5€), η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά.

Πώς Σας Επηρεάζει στην Πράξη

Κατά την Παράδοση στο Σπίτι/Γραφείο:

Έχετε διαθέσιμη τη χρεωστική/πιστωτική σας κάρτα ή το κινητό σας (με ψηφιακό πορτοφόλι όπως Apple Pay, Google Wallet).

Ο courier υποχρεούται να επιδείξει το τερματικό POS για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Παραλαβή από Κατάστημα Courier:

Η πληρωμή στο ταμείο του καταστήματος γίνεται επίσης αποκλειστικά με κάρτα ή ανέπαφη πληρωμή.

Δικαιώματα Καταναλωτή:

Εάν ο διανομέας δεν διαθέτει λειτουργικό POS ή αρνηθεί την πληρωμή με κάρτα, έχετε το δικαίωμα να μην παραλάβετε το δέμα μέχρι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής.



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