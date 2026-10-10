ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ: Ανοιχτή επιστολή του Χρ.Χρηστάκη προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γ. Κώτσηρα.
2026-10-10 10:31:33
Με την σημερινή του ανοιχτή επιστολή προς τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα ο Δημοτικός Σύμβουλος Ελευσίνας Χρ. Χρηστάκης καλεί τον Υπουργό να ΠΑΡΕΙ δημόσια θέση:Για τις παράλογες απαιτήσεις των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα που μπλοκάρουν την άρτια εκτέλεση του έργου του Προαστιακού Δυτιικής Αττικής.Για την υπογραφή της σύμβασης για την επέκταση της γραμμής κατά 2-3 χλμ sidirodromikanea
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