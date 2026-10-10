2026-10-10 10:08:04
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Οριακή πρωτιά για το «Χαμογέλα και Πάλι!» – Τρεις εκπομπές σε απόσταση αναπνοής
Το «Χαμογέλα και Πάλι!» βρέθηκε στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης με 12.0% στο δυναμικό κοινό. Πολύ κοντά ακολούθησαν το Super Κατερίνα VI με 11.9% και Το Πρωινό με 11.8%, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αναμέτρηση για την κορυφή.

Ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα σημείωσε 9.4%, ενώ οι Αταίριαστοι κατέγραψαν 7.8%. Το 10 Παντού κινήθηκε στο 5.6%, με το Πρωίαν Σε Είδον να ολοκληρώνει την κατάταξη με 3.4%.

Πηγή: tvnea.com
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