2026-10-10 09:03:21

Από το απόγευμα της Παρασκευής (23/10) αναμένεται να εμφανιστούν στους λογαριασμούς των πρώτων δικαιούχων οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026.Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα (26/10) και την Πέμπτη (29/10), ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων. Για τη δεύτερη ομάδα, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Τρίτης (27/10), καθώς μεσολαβεί η αργία sidirodromikanea

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