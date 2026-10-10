Ο REX, ο πιο αγαπημένος αστυνομικός σκύλος της τηλεόρασης επιστρέφει εκεί όπου γεννήθηκε ο μύθος του. Μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες επιτυχίας και παρουσία σε πάνω από 120 χώρες, ο RΕΧ γυρίζει στη Βιέννη με μία ολοκαίνουργια σεζόν γεμάτη μυστήριο, δράση και συναίσθημα, και ο ALPHA την παρουσιάζει σε αποκλειστική πρώτη προβολή και μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.







Στις νέες του περιπέτειες ο θρυλικός σκύλος-ντετέκτιβ ενώνει τις δυνάμεις του με τον επιθεωρητή Max Steiner (Maximilian Brückner), έναν έμπειρο ερευνητή με έντονο αίσθημα δικαιοσύνης. Στην ελληνική μεταγλώττιση, τη φωνή του Max δανείζει ο αγαπημένος μας ηθοποιός Μελέτης Ηλίας, γνωστός στο κοινό από την ερμηνεία του στη σειρά «Το Σόι Σου», που μίλησε με ενθουσιασμό για την εμπειρία του:







“...εντυπωσιάστηκα από το καινούριο... Σε κάθε επεισόδιο γινόταν και κάτι φαντασμαγορικό!!! Το αστείο είναι ότι είχα τον γιο μου μαζί στη μεταγλώττιση και κάθε φορά έψαχνε να βρει τον δολοφόνο... Του κίνησε τρομερά την περιέργεια σαν πλοκή... Δεν το περίμενα να έχει αυτόν τον αντίκτυπο σε ένα παιδί 11 χρόνων!!! Αξιοπρόσεκτο επίσης το πόσο τεράστια παραγωγή είναι!!! Κάθε επεισόδιο είναι σαν μια μεγάλου μήκους ταινία!”

Μαζί, ο Max και ο Rex αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν υποθέσεις και εγκλήματα, πίσω από τις οποία κρύβονται μυστικά, ίντριγκες και απρόβλεπτες ανατροπές, με φόντο τη μοναδική ατμόσφαιρα της αυστριακής πρωτεύουσας. Στο πλευρό του Max βρίσκονται ο συνάδελφός του Felix Burger (Ferdinand Seebacher), ο ιατροδικαστής Tom Wippler (Alfred Dorfer) και η προϊσταμένη τους Evelyn Leitner (Doris Golpashin) που ερμηνεύει φωνητικά η Νάντια Κατσούρα από τη σειρά του ALPHA «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ». Παράλληλα, η προσωπική ζωή του Max ανατρέπεται με την επιστροφή της κόρης του Anna (Sophie Borchardt) και την παρουσία της πρώην συζύγου του Sarah (Marie Burchard), προσθέτοντας μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση στη σειρά.







Με εξαιρετική όσφρηση, ευφυΐα και αλάνθαστο ένστικτο, ο Rex εντοπίζει σε κάθε επεισόδιο τα στοιχεία που οδηγούν στη λύση της υπόθεσης, μένοντας πάντα πιστός φρουρός και προστάτης του παρτενέρ του. Η νέα σεζόν αποτελείται από 6 επεισόδια κινηματογραφικής διάρκειας 90 λεπτών το καθένα, που συνδυάζουν μυστήριο, δράση, χιούμορ και συναίσθημα, όλα όσα έκαναν δηλαδή τη σειρά αγαπημένη σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.







Το πρώτο επεισόδιο: «Βιέννη βλέπεις και πεθαίνεις»

Η πρώτη υπόθεση οδηγεί την ομάδα του Max Steiner σε μια πολύπλοκη έρευνα φόνου. Μετά από μια αποτυχημένη βομβιστική επίθεση, το θύμα βρίσκεται νεκρό αργότερα σε μια παραδοσιακή άμαξα, δηλητηριασμένο. Παράλληλα, η κόρη του Max, Anna, επιστρέφει από τη Νότια Αμερική φέρνοντας συναισθηματικές προκλήσεις. Η δυναμική μεταξύ πατέρα, κόρης και του Rex δημιουργεί ζεστές και χιουμοριστικές στιγμές.







Δείτε εδώ το τρέιλερ: https://youtu.be/Qjfb61udtD8?si=tY3pevd-9UTP47G0







«REX, Επιστροφή στη Βιέννη»

Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 21:00 στον Alpha!



















Το «REX, Επιστροφή στη Βιέννη» προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, με τις φωνές των Μελέτη Ηλία (Max Steiner), Νάντιας Κατσούρα (Evelyn Leitner), Δημήτρη Μπαμπανιώτη (Felix Burger), Χριστόδουλου Στυλιανού, Μυρτώς Ναούμ (Anna) και Ναταλίας Αθανασιάδη (Sarah). Τη μεταγλώττιση επιμελήθηκε η Power Media Productions, σε σκηνοθεσία Αγγελικής Ζαμπούκου.













Αστυνομική σειρά γερμανικής και αυστριακής παραγωγής 2026

Σκηνοθεσία: Andreas Kopriva, Esther Rauch

Σενάριο: Marcel Kawentel, Timo Lombeck, Silvia Wohlmuth

Ηθοποιοί: Maximilian Brückner (Max Steiner), Ferdinand Seebacher (Felix Burger), Doris Golpashin (Evelyn Leitner), Alfred Dorfer (Dr. Tom Wippler), Sophie Borchardt (Anna Lang), Marie Burchard (Sarah Lang), Katja Lechthaler (Elisabeth Prinz), Martin Leutgeb (Hans Schlager), Paul Matic (Jakob Hölzl), Dominic Marcus Singer (Manuel Schlager), Juergen Maurer (Christoph Draeger), Adriane Grzadziel (Lisa Vrenker), Tamara Romera Ginés (Clara Morales), Michael Edlinger (Christian Schilling), Norman Hacker (Entraîneur), Stefano Bernardin (Sascha Trautmann / Richard Engels).







Φωνές ελληνικής μεταγλώττισης: Μελέτης Ηλίας (Μαξ Στάινερ, ο επιθεωρητής), Νάντια Κατσούρα (Έβελιν Στάινερ, η αρχηγός), Δημήτρης Μπαμπανιώτης (Φίλιξ, ο υπαστυνόμος), Χριστόδουλος Στυλιανού (Ιατροδικαστής), Μυρτώ Ναούμ (Άννα, η κόρη του Μαξ), Ναταλία Αθανασιάδη (Σάρα, πρώην σύζυγος του Μαξ)







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Σκηνοθεσία: Αγγελική Ζαμπούκου

Μετάφραση: Πάνυ Ναούμ

Ηχοληψία: Δημήτρης Σταυρακούδης, Κατερίνα Ζαχαράκου

Μίξη Ήχου: Νίκος Ριζικιανός

Επεξεργασία Εικόνας: Στράτος Ζουζανέας, Γεωργία Βλάττα

Οργάνωση Παραγωγής: Βάσω Φουσκαρίνη

Διεύθυνση Παραγωγής: Βίκυ Κάουλα

Η μεταγλώττιση έγινε στα studio της Power Media Productions

Πηγή: tvnea.com