Απόψε, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:00, το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει για 3η σεζόν πιο ανανεωμένο, πιο απρόβλεπτο και ακόμα πιο διασκεδαστικό και μας καλεί να γίνουμε ξανά συνοδοιπόροι στα μοναδικά του ταξίδια.Ένας νέος κύκλος οδοιπορικών ξεκινά και μέσα από το «The Roadshow» όλη η Ελλάδα γίνεται μία παρέα! Από την ορεινή Χαλκιδική μέχρι τη Λάρισα, το Μεσολόγγι, την Κατερίνη, τη Δράμα και τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα και την Κρήτη μέχρι τον Βόλο, τη Ζάκυνθο, τη Σκύρο και την Κω, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη, ξαναβγαίνει στον δρόμο και, με οδηγό τον χάρτη του «The Roadshow», μάς καλεί να ταξιδέψουμε μαζί του, να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και να ανακαλύψουμε αυθεντικές ανθρώπινες ιστορίες. Ακόμα, μέσα από συναντήσεις και συζητήσεις ο Γρηγόρης αναδεικνύει όλα εκείνα που διευκολύνουν, αλλά και δυσκολεύουν τη ζωή στην Ελλάδα. Πάντα, όμως, με θετική ματιά και αισιοδοξία.Γιατί κάθε δρόμος οδηγεί κάπου. Και στον δρόμο του «The Roadshow» ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις και πού θα καταλήξεις τελικά στην πορεία.Όσα θα δούμε απόψε, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στο 1ο επεισόδιο του «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στο αποψινό 1ο επεισόδιο του «The Roadshow», μαζί με τον Διονύση Κυπριώτη ταξιδεύει στο Μεσολόγγι, όπου ανακαλύπτει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, μοναδικούς ανθρώπους και υπέροχες ιστορίες! 200 χρόνια μετά την έξοδο του Μεσολογγίου και ο Γρηγόρης το επισκέπτεται! O πρώτος στόχος του ταξιδιού είναι στη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου να εντοπίσουν που είναι η λίμνη και που η θάλασσα. Στη συνέχεια, γνωρίζουμε τα σπίτια «Πελάδες» και μαθαίνουμε γιατί ονομάζονται έτσι. Ο πρώτος Μεσολογγίτης που συναντούν συστήνεται στα ινδιάνικα και τους δίνει αντίστοιχα ονόματα… Ποιος είναι η «ουρά της αλεπούς» και ποιος το «μαύρο τσακάλι»; Έρχεται η ώρα του φαγητού και ο Γρηγόρης και ο Διονύσης τιμούν και με το παραπάνω τα τοπικά μεζεδάκια, απολαμβάνοντας αυγοτάραχο και παστό ψαράκι. Επισκέπτονται ένα ΚΑΠΗ, στο οποίο αν δεν βαστούν τα πόδια σου δεν πρέπει να πας, καθώς οι κυρίες εκεί κάνουν πάρτι όλη μέρα!Επόμενος σταθμός είναι η Κλείσοβα, ένα μικρό νησάκι στο Μεσολόγγι, του οποίου μαθαίνουμε την ιστορία, αλλά βλέπουμε και πόσο παρατημένο είναι δυστυχώς… Μας συστήνουν την γλυκύτατη κυρία Ελένη, μία υπέροχη κυρία 88 ετών, που είναι ερωτευμένη με το ηλιοβασίλεμα, τα λουλούδια και τους αδύναμους… Πηγαίνουν στον Κήπο των Ηρώων, όπου υπάρχουν τα οστά όλων των Ελλήνων και Φιλελλήνων αγωνιστών, που συμμετείχαν στην έξοδο του Μεσολογγίου. Στον δρόμο προς στο Αγρίνιο, κάνουν στάση στο Αχελώος TV την ώρα που γυρίζεται μια ιδιαίτερη εκπομπή 23 χρόνων. Στο γήπεδο του Παναιτωλικού συναντάει δύο παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, τον Θεόφιλο Ντόκα και τον Βασίλη Σταρακά, και απαντούν στο ερώτημα «τι είναι το Αγρίνιο»; Ελιά, καπνός και Παναιτωλικός! Ακολουθεί ένας τσακωμός ανάμεσα στον Γρηγόρη και τον Διονύση στην πλατεία Αγρινίου για μια τοξοτίνα. Γνωρίζουν την κυρία Μαρούλα, που έχει 10 παιδιά , η οποία μιλάει για τις δυσκολίες του να μεγαλώνει τόσα παιδιά χωρίς ουσιαστική βοήθεια από την πολιτεία. Ο Γρηγόρης αποφασίζει να της κάνει ένα δώρο και… να την μεταμορφώσει! Στον Βοτανικό Κήπο του Μεσολογγίου βρίσκουν έναν Λευκό Πύργο από 12.000 γυάλινα μπουκάλια, ενώ στο Μεσολόγγι ο Γρηγόρης συναντάει δύο “Ινδιάνους” και ανοίγει μία πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί τους. Τέλος, συναντούν ένα νεαρό ζευγάρι, που αποφάσισε να αφήσει την Αθήνα και να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία, όμως οι δυσκολίες είναι πολλές και η βοήθεια μηδαμινήΌλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1.Πηγή: tvnea.com